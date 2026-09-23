Börsen Update Europa - 23.09. - SE 30 schwach -1,22 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.291,80 PKT und fällt um -1,14 %. Top-Werte: Wacker Chemie +1,38 %, Evonik Industries +1,17 %, HENSOLDT +0,87 % Flop-Werte: Schaeffler -3,63 %, Deutsche Lufthansa -3,24 %, Fraport -3,24 %

Der DAX steht bei 25.423,57 PKT und verliert bisher -1,05 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +1,19 %, Rheinmetall +0,74 %, SAP +0,71 % Flop-Werte: Scout24 -4,14 %, Allianz -3,47 %, Infineon Technologies -3,34 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:38) bei 4.005,93 PKT und fällt um -0,78 %.

Top-Werte: Verbio +3,42 %, Carl Zeiss Meditec +1,76 %, HENSOLDT +0,87 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -3,34 %, Elmos Semiconductor -2,18 %, Bechtle -1,90 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.299,49 PKT und verliert bisher -0,82 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +1,92 %, ENI +1,37 %, Deutsche Boerse +1,19 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -4,56 %, Allianz -3,47 %, Infineon Technologies -3,34 %

Der AT 20 steht bei 6.926,88 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,65 %, OMV +0,85 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,12 %

Flop-Werte: PORR -4,33 %, Wienerberger -2,17 %

Der CH 20 bewegt sich bei 13.947,38 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Nestle +0,89 %, Swiss Re +0,86 %, Novartis +0,81 %

Flop-Werte: Sika -1,96 %, Swiss Life Holding -1,27 %

Der SE 30 steht bei 3.310,63 PKT und verliert bisher -1,22 %.

Top-Werte: Securitas Shs(B) -0,19 %, ABB -0,21 %, Tele2 (B) -0,47 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,78 %, Volvo Registered (B) -2,32 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 6.700,00 PKT und fällt um -1,18 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,32 %, Public Power +0,60 %, Piraeus Port Authority +0,31 %

Flop-Werte: Viohalco -5,66 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,63 %, Jumbo -2,34 %