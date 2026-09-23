Börsen Update
Börsen Update Europa - 23.09. - SE 30 schwach -1,22 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 25.423,57 PKT und verliert bisher -1,05 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +1,19 %, Rheinmetall +0,74 %, SAP +0,71 %
Flop-Werte: Scout24 -4,14 %, Allianz -3,47 %, Infineon Technologies -3,34 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.291,80 PKT und fällt um -1,14 %.
Top-Werte: Wacker Chemie +1,38 %, Evonik Industries +1,17 %, HENSOLDT +0,87 %
Flop-Werte: Schaeffler -3,63 %, Deutsche Lufthansa -3,24 %, Fraport -3,24 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:38) bei 4.005,93 PKT und fällt um -0,78 %.
Top-Werte: Verbio +3,42 %, Carl Zeiss Meditec +1,76 %, HENSOLDT +0,87 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,34 %, Elmos Semiconductor -2,18 %, Bechtle -1,90 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.299,49 PKT und verliert bisher -0,82 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +1,92 %, ENI +1,37 %, Deutsche Boerse +1,19 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -4,56 %, Allianz -3,47 %, Infineon Technologies -3,34 %
Der AT 20 steht bei 6.926,88 PKT und verliert bisher -0,04 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,65 %, OMV +0,85 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,12 %
Flop-Werte: PORR -4,33 %, Wienerberger -2,17 %
Der CH 20 bewegt sich bei 13.947,38 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: Nestle +0,89 %, Swiss Re +0,86 %, Novartis +0,81 %
Flop-Werte: Sika -1,96 %, Swiss Life Holding -1,27 %
Der SE 30 steht bei 3.310,63 PKT und verliert bisher -1,22 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) -0,19 %, ABB -0,21 %, Tele2 (B) -0,47 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,78 %, Volvo Registered (B) -2,32 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 6.700,00 PKT und fällt um -1,18 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,32 %, Public Power +0,60 %, Piraeus Port Authority +0,31 %
Flop-Werte: Viohalco -5,66 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,63 %, Jumbo -2,34 %
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