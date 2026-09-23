MONTREAL, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Im vergangenen Jahr gewährten 38 % der Unternehmen ehemaligen Mitarbeitern oder Gästen weiterhin Zugriff, den diese eigentlich hätten verlieren müssen, 35 % stießen auf Lücken bei Audits oder der Compliance, und bei 26 % gelangten sensible Inhalte in die falschen Hände. Insgesamt erlebten 77 % mindestens einen Vorfall im Zusammenhang mit der Microsoft 365-Governance, da zwei Drittel mittlerweile zwei oder mehr KI-Tools für dieselben Inhalte einsetzen. Gleichzeitig nutzt nur 1 % ein speziell für diesen Zweck entwickeltes Governance-Tool. Die KI-Einführung schritt voran. Die Kontrollmechanismen hingegen nicht. Das Ergebnis sind Compliance- und Sicherheitsrisiken, die die meisten Unternehmen weder messen noch nachweisen können, dass sie diese unter Kontrolle haben.

ShareGate veröffentlicht den zweiten jährlichen „State of M365"-Bericht, der eine Governance-Krise aufzeigt: 67 % der Unternehmen setzen zwei oder mehr KI-Tools in ihren Tenants ein

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das ist das zentrale Ergebnis des zweiten jährlichen „State of M365"-Berichts, der heute von ShareGate veröffentlicht wurde, dem Tool, das über 100.000 IT-Fachleuten hilft, ihre Unternehmensinhalte unter Kontrolle zu halten. Auf der Grundlage von zwei Umfragen unter fast 1.800 IT-Fachleuten und Führungskräften in neun Ländern untersucht der Bericht, wie Unternehmen im Jahr 2026 Inhalte in Microsoft 365 verwaltet, gesichert und migriert haben.

Was diese Vorfälle schwerwiegender macht als noch vor einem Jahr, ist das Muster, das sich nun durch alle Fälle zieht. Die vollständige Copilot-Einführung hat sich von 29 % auf 56 % etwa verdoppelt, und 28 % dieser Mandanten nutzen drei oder mehr KI-Tools. Inhalte, die einst übermäßig geteilt wurden, sind nun zu einer Belastung geworden, die ein KI-Tool auf Anfrage abrufen kann.

Der Bericht nennt drei Faktoren, die hinter der Vorfallrate stehen: eine lückenhafte Transparenz in den eigenen Umgebungen, übermäßiges Vertrauen in die Qualität der Governance dieser Umgebungen und eine Lücke bei den KI-Governance-Kompetenzen, die noch nicht geschlossen wurde. Was den ersten Punkt betrifft, hat sich nichts geändert: Der Anteil speziell entwickelter Governance-Tools liegt nach wie vor bei 1 % – genau wie 2025 –, während 57 % integrierte Microsoft-Tools nutzen, 38 % auf manuelle bzw. interne Richtlinien setzen und 4 % überhaupt keine Governance haben.