Sandisk-Aktie schon über 600 % im Plus – geht da noch mehr?

Dabei kommt die Empfehlung nach einer außergewöhnlichen Rallye. Seit Jahresbeginn hat die Sandisk-Aktie bereits 644 Prozent zugelegt.

Rosenblatt hat die Beobachtung von Sandisk mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 2.400 US-Dollar ausgegeben. Gegenüber einem Kurs von 1.887 US-Dollar entspricht das einem weiteren Potenzial von 27 Prozent.

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Hinter dem Optimismus steht vor allem der enorme Speicherbedarf durch künstliche Intelligenz. Analyst Kevin Cassidy erwartet, dass sich die Rolle von NAND-Flash-Speicher durch neue KI-Systeme grundlegend verändert.

KI macht aus Massenspeicher kritische Infrastruktur

NAND-Flash galt lange als klassisches Massengeschäft. Der Speicher kommt unter anderem in Smartphones, Computern und Rechenzentren zum Einsatz und kann Daten auch ohne permanente Stromversorgung speichern.

Im klassischen Elektronikgeschäft standen vor allem niedrige Kosten pro gespeichertem Bit im Vordergrund. Mit immer größeren KI-Modellen verschieben sich die Anforderungen jedoch. Geschwindigkeit, Speicherdichte, Haltbarkeit und eine sichere Versorgung gewinnen laut Rosenblatt zunehmend an Bedeutung.

Damit könnte NAND vom austauschbaren Speicherprodukt zu einem entscheidenden Bestandteil der KI-Infrastruktur aufsteigen.

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Sandisk könnte technologischen Vorsprung nutzen

Sandisk sieht Rosenblatt dabei besonders gut positioniert. Entscheidend seien die gemeinsam mit dem japanischen Speicherhersteller Kioxia entwickelten BiCS8- und BiCS10-Plattformen.

Bei der 3D-NAND-Technologie werden Speicherzellen vertikal übereinandergestapelt. Dadurch lassen sich größere Datenmengen auf vergleichsweise kleiner Fläche unterbringen. Cassidy erwartet, dass Sandisk damit bei KI-orientierten Speicherlösungen sowohl bei der Leistung als auch bei den Kosten einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern halten kann.

Das könnte sich deutlich in den Zahlen niederschlagen. Rosenblatt erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2027 einen Rechenzentrumsumsatz von 21,7 Milliarden US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2028 sollen daraus bereits 28,6 Milliarden US-Dollar werden.

Wall Street setzt weiter auf Sandisk

Rosenblatt steht mit seiner positiven Einschätzung nicht allein. Laut LSEG empfehlen 24 der 28 Analysten, die Sandisk beobachten, die Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy".

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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