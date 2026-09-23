Micron: Burry shortet wieder | Innodata: Meta-Profiteur | IonQ: Höhenflug

Milliardenmarkt Haarausfall: Greift Novo mit einer Übernahme an?

Der dänische Pharmakonzern sucht neue Wachstumsmärkte und nimmt den Milliardenmarkt für Haarausfall ins Visier. Der Ozempic-Hersteller prüft mögliche Therapien gegen erblich bedingten Haarausfall – ein Bereich mit Millionen potenziellen Patienten und bislang wenigen neuen Behandlungsmöglichkeiten. Welches Pharma-Unternehmen kommt für eine Übernahme in Betracht?

Quanten-Durchbruch: Anleger wittern nächste Chance!

IonQ sorgt in der Quantencomputer-Branche für Aufsehen: Das Unternehmen meldet einen Durchbruch bei der Echtzeit-Quantenfehlerkorrektur und zeigt einen Decoder, der auf einer herkömmlichen CPU läuft. Der Schritt könnte ein entscheidender Baustein auf dem Weg zu fehlertoleranten Quantencomputern im industriellen Maßstab sein – und der Aktie neuen Schwung verleihen.



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ING vs. Banco Santander – Effizienz oder Expansion?

Zwei europäische Banken, zwei völlig unterschiedliche Strategien: Während die ING mit ihrem digitalen Geschäftsmodell punktet, setzt Santander auf globale Größe und Wachstumsmärkte. Doch welche Aktie bietet Anlegern aktuell die besseren Chancen?

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Begrüßung

Ölpreis: Trump poltert wieder

Thema des Tages: Übernahmeziele für Novo

Novo: Medikamente gegen Haarausfall?

4 Übernahmekandidaten

Broadcom: China-Problem im Anmarsch

Worthington Enterprises: Kursexplosion nach Zahlen

IONQ: Neuer Meilenstein

Innodata: Der große Gewinner im Meta-Windschatten

Michael Burry shortet wieder gewaltig

DAX: Fallender Ölpreis hilft nicht

Gea: Analystenkommentar stoppt Erholung

Krones: Bernstein sieht kaum Hoffnung

2G Energie: Rechenzentrumsfantasie wächst wieder

KWS Saat: Jahreszahlen enttäuschen

Depots: Ruhig

Aktienduell: ING vs. Santander

Zuschauerfragen



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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