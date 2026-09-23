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    Übernahmeziele von Novo

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    Micron: Burry shortet wieder | Innodata: Meta-Profiteur | IonQ: Höhenflug

    Peking untersucht den Einsatz von Hardware des US-Chipherstellers Broadcom in staatseigenen Unternehmen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu reduzieren und heimische Anbieter zu fördern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Peking prüft Broadcom-Hardware in Staatskonzernen
    • Novo prüft Übernahme gegen erblichen Haarausfall
    • IonQ meldet Durchbruch bei Quantenfehlerkorrektur
    Übernahmeziele von Novo - Micron: Burry shortet wieder | Innodata: Meta-Profiteur | IonQ: Höhenflug
    Foto: wallstreetONLINE

    Milliardenmarkt Haarausfall: Greift Novo mit einer Übernahme an?

    Der dänische Pharmakonzern sucht neue Wachstumsmärkte und nimmt den Milliardenmarkt für Haarausfall ins Visier. Der Ozempic-Hersteller prüft mögliche Therapien gegen erblich bedingten Haarausfall – ein Bereich mit Millionen potenziellen Patienten und bislang wenigen neuen Behandlungsmöglichkeiten. Welches Pharma-Unternehmen kommt für eine Übernahme in Betracht?

    Quanten-Durchbruch: Anleger wittern nächste Chance!

    IonQ sorgt in der Quantencomputer-Branche für Aufsehen: Das Unternehmen meldet einen Durchbruch bei der Echtzeit-Quantenfehlerkorrektur und zeigt einen Decoder, der auf einer herkömmlichen CPU läuft. Der Schritt könnte ein entscheidender Baustein auf dem Weg zu fehlertoleranten Quantencomputern im industriellen Maßstab sein – und der Aktie neuen Schwung verleihen.

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    ING vs. Banco Santander – Effizienz oder  Expansion?

    Zwei europäische Banken, zwei völlig unterschiedliche Strategien: Während die ING mit ihrem digitalen Geschäftsmodell punktet, setzt Santander auf globale Größe und Wachstumsmärkte. Doch welche Aktie bietet Anlegern aktuell die besseren Chancen?

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    Begrüßung

    Ölpreis: Trump poltert wieder

    Thema des Tages: Übernahmeziele für Novo

    Novo: Medikamente gegen Haarausfall?

    4 Übernahmekandidaten

    Broadcom: China-Problem im Anmarsch

    Worthington Enterprises: Kursexplosion nach Zahlen

    IONQ: Neuer Meilenstein

    Innodata: Der große Gewinner im Meta-Windschatten

    Michael Burry shortet wieder gewaltig

    DAX: Fallender Ölpreis hilft nicht

    Gea: Analystenkommentar stoppt Erholung

    Krones: Bernstein sieht kaum Hoffnung

    2G Energie: Rechenzentrumsfantasie wächst wieder

    KWS Saat: Jahreszahlen enttäuschen

    Depots: Ruhig

    Aktienduell: ING vs. Santander

    Zuschauerfragen

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Übernahmeziele von Novo Micron: Burry shortet wieder | Innodata: Meta-Profiteur | IonQ: Höhenflug Peking untersucht den Einsatz von Hardware des US-Chipherstellers Broadcom in staatseigenen Unternehmen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu reduzieren und heimische Anbieter zu fördern.
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