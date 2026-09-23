Übernahmeziele von Novo
Micron: Burry shortet wieder | Innodata: Meta-Profiteur | IonQ: Höhenflug
Peking untersucht den Einsatz von Hardware des US-Chipherstellers Broadcom in staatseigenen Unternehmen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu reduzieren und heimische Anbieter zu fördern.
- Peking prüft Broadcom-Hardware in Staatskonzernen
- Novo prüft Übernahme gegen erblichen Haarausfall
- IonQ meldet Durchbruch bei Quantenfehlerkorrektur
Milliardenmarkt Haarausfall: Greift Novo mit einer Übernahme an?
Der dänische Pharmakonzern sucht neue Wachstumsmärkte und nimmt den Milliardenmarkt für Haarausfall ins Visier. Der Ozempic-Hersteller prüft mögliche Therapien gegen erblich bedingten Haarausfall – ein Bereich mit Millionen potenziellen Patienten und bislang wenigen neuen Behandlungsmöglichkeiten. Welches Pharma-Unternehmen kommt für eine Übernahme in Betracht?
Quanten-Durchbruch: Anleger wittern nächste Chance!
IonQ sorgt in der Quantencomputer-Branche für Aufsehen: Das Unternehmen meldet einen Durchbruch bei der Echtzeit-Quantenfehlerkorrektur und zeigt einen Decoder, der auf einer herkömmlichen CPU läuft. Der Schritt könnte ein entscheidender Baustein auf dem Weg zu fehlertoleranten Quantencomputern im industriellen Maßstab sein – und der Aktie neuen Schwung verleihen.
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ING vs. Banco Santander – Effizienz oder Expansion?
Zwei europäische Banken, zwei völlig unterschiedliche Strategien: Während die ING mit ihrem digitalen Geschäftsmodell punktet, setzt Santander auf globale Größe und Wachstumsmärkte. Doch welche Aktie bietet Anlegern aktuell die besseren Chancen?
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Thema des Tages: Übernahmeziele für Novo
Novo: Medikamente gegen Haarausfall?
Broadcom: China-Problem im Anmarsch
Worthington Enterprises: Kursexplosion nach Zahlen
Innodata: Der große Gewinner im Meta-Windschatten
Michael Burry shortet wieder gewaltig
DAX: Fallender Ölpreis hilft nicht
Gea: Analystenkommentar stoppt Erholung
Krones: Bernstein sieht kaum Hoffnung
2G Energie: Rechenzentrumsfantasie wächst wieder
KWS Saat: Jahreszahlen enttäuschen
Aktienduell: ING vs. Santander
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge