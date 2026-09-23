🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoldman Sachs Group AktievorwärtsNachrichten zu Goldman Sachs Group

    Tempo lässt nach, aber

    845 Aufrufe 845 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman: Darum hält der KI-Boom noch Jahre

    Der Investitionsboom im Bereich Künstlicher Intelligenz dürfte die Unternehmensgewinne mindestens bis 2027 maßgeblich stützen. Warum die Analysten von Goldman so optimistisch sind.

    Für Sie zusammengefasst
    Tempo lässt nach, aber - Goldman: Darum hält der KI-Boom noch Jahre
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Goldman Sachs zufolge ist vor 2028 oder später kaum mit einem regelrechten Rückgang der KI-Ausgaben zu rechnen.

    Goldman-Chefökonom Jan Hatzius prognostizierte in einer Anfang September veröffentlichten Studie, dass der Gewinn je Aktie (EPS) des S&P 500 im Jahr 2026 um 36 Prozent steigen dürfte. Gestützt seien die Gewinne aus Beteiligungen an privaten Investitionen und einen KI-Investitionsschub, einschließlich einer Margenausweitung bei Halbleiter- und Speicherunternehmen (DRAM).

    Goldman erwartet jedoch, dass sich dieses außergewöhnliche Tempo abschwächt. Die US-Aktienstrategen von Goldman gehen davon aus, dass sich das EPS-Wachstum des S&P 500 2027 auf 11 Prozent verlangsamt, da die Gewinne aus privaten Investitionen nachlassen und sich die KI-Ausgaben ihrem Höchststand nähern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    48.500,00€
    Basispreis
    30,03
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55.600,00€
    Basispreis
    33,42
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

     

    Hatzius schreibt, die Abschwächung könnte nur dann deutlich stärker ausfallen, wenn die KI-Investitionen tatsächlich zu sinken beginnen. Dieses Szenario sieht Goldman aber nicht vor 2028 oder später eintreten.

    Dem Analyst zufolge sei die Diskussion über eine Gewinnblase übertrieben, auch wenn Unternehmen aufgrund des KI-getriebenen Impulses derzeit im Vergleich zu einem normaleren Zyklus "überdurchschnittlich verdienen".

    Es wird geschätzt, dass KI-Infrastruktur 2026 rund 15 Prozentpunkte zum EPS-Wachstum des S&P 500 beiträgt, gefolgt von 11 Punkten im Jahr 2027 und 8 Punkten im Jahr 2028. 

    Goldmans langfristiges Perspektive für KI hängt davon ab, ob wann und wie Unternehmen die neue Technologie tatsächlich in ihre Geschäftsprozesse integrieren und daraus Produktivitätssteigerungen erzielen. Hatzius geht davon aus, dass sich diese Einführung über Jahre ziehen würde und nicht als einmaliger wirtschaftlicher Schock erfolgt. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 863,31$, was einem Rückgang von -8,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tempo lässt nach, aber Goldman: Darum hält der KI-Boom noch Jahre Der Investitionsboom im Bereich Künstlicher Intelligenz dürfte die Unternehmensgewinne mindestens bis 2027 maßgeblich stützen. Warum die Analysten von Goldman so optimistisch sind.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     