Goldman: Darum hält der KI-Boom noch Jahre

Der Investitionsboom im Bereich Künstlicher Intelligenz dürfte die Unternehmensgewinne mindestens bis 2027 maßgeblich stützen. Warum die Analysten von Goldman so optimistisch sind.

Goldman Sachs zufolge ist vor 2028 oder später kaum mit einem regelrechten Rückgang der KI-Ausgaben zu rechnen. Goldman-Chefökonom Jan Hatzius prognostizierte in einer Anfang September veröffentlichten Studie, dass der Gewinn je Aktie (EPS) des S&P 500 im Jahr 2026 um 36 Prozent steigen dürfte. Gestützt seien die Gewinne aus Beteiligungen an privaten Investitionen und einen KI-Investitionsschub, einschließlich einer Margenausweitung bei Halbleiter- und Speicherunternehmen (DRAM). Goldman erwartet jedoch, dass sich dieses außergewöhnliche Tempo abschwächt. Die US-Aktienstrategen von Goldman gehen davon aus, dass sich das EPS-Wachstum des S&P 500 2027 auf 11 Prozent verlangsamt, da die Gewinne aus privaten Investitionen nachlassen und sich die KI-Ausgaben ihrem Höchststand nähern.