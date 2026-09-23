vHive weitet seine branchenführende Digitalisierungsplattform auf den Rechenzentrumsmarkt aus

NEW YORK, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- vHive, ein weltweit führender Anbieter von Software für die durchgängige Digitalisierung von Assets, gab heute die Ausweitung seiner WorldTwin AI-Engine auf den Rechenzentrumssektor bekannt. Mit diesem strategischen Schritt bringt vHive seine in der Praxis bewährte Digital-Twin-Expertise aus der Telekommunikations- und der Erneuerbare-Energien-Branche ein, wo das Unternehmen bereits komplexe physische kritische Infrastrukturen für globale Betreiber und Mastbetreiber erfolgreich digitalisiert hat, um den entscheidenden und sich rasch wandelnden Anforderungen des Rechenzentrumsmarktes gerecht zu werden.

Da die durch KI getriebene Nachfrage zunimmt, wachsen Rechenzentren in einem noch nie dagewesenen Tempo und schaffen komplexe Infrastrukturumgebungen, die sich ständig im Wandel befinden. Aktuelle Lösungen für das Rechenzentrums-Infrastrukturmanagement (DCIM) konzentrieren sich oft auf die Netzwerk- und Logikebenen, wodurch häufig eine Diskrepanz zur physischen Realität der Anlage entsteht. vHive schließt diese Lücke, indem es die physische und die digitale Welt miteinander verbindet und sowohl für Betreiber als auch für ihre Colocation-Mieter eine einheitliche Datenquelle bereitstellt, die sich über Etagen und Racks bis hin zu einzelnen Geräten erstreckt.

„Rechenzentren sind das Rückgrat der modernen KI-Wirtschaft, doch viele Betreiber haben mit einer ‚Lücke in der Bestandsübersicht' zu kämpfen, da ihre digitalen Systeme nicht mit den physischen Anlagen vor Ort vernetzt sind", so Yariv Geller, CEO und Mitbegründer von vHive. „Durch die Anwendung derselben Prinzipien der physikalischen KI, die wir in den Bereichen Telekommunikation und erneuerbare Energien perfektioniert haben, ermöglichen wir Betreibern von Rechenzentren den Übergang von statischen, manuell gepflegten Tabellenkalkulationen zu einem dynamischen, stets aktuellen und strukturierten Überblick über ihre Anlagen. Wir schaffen eine Brücke, über die die physischen Anlagen, das digitale Modell und die Verwaltungssoftware als Einheit fungieren."