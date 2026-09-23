🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    vHive weitet seine branchenführende Digitalisierungsplattform auf den Rechenzentrumsmarkt aus

    Die praxiserprobte Digitalisierungstechnologie von vHive ermöglicht es Betreibern von Rechenzentren, die Lücke zwischen physischer Infrastruktur und digitaler Verwaltung zu schließen und so Automatisierung, Flächenoptimierung sowie Präzision voranzutreiben.

    NEW YORK, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- vHive, ein weltweit führender Anbieter von Software für die durchgängige Digitalisierung von Assets, gab heute die Ausweitung seiner WorldTwin AI-Engine auf den Rechenzentrumssektor bekannt. Mit diesem strategischen Schritt bringt vHive seine in der Praxis bewährte Digital-Twin-Expertise aus der Telekommunikations- und der Erneuerbare-Energien-Branche ein, wo das Unternehmen bereits komplexe physische kritische Infrastrukturen für globale Betreiber und Mastbetreiber erfolgreich digitalisiert hat, um den entscheidenden und sich rasch wandelnden Anforderungen des Rechenzentrumsmarktes gerecht zu werden.

    vHive Logo

    Da die durch KI getriebene Nachfrage zunimmt, wachsen Rechenzentren in einem noch nie dagewesenen Tempo und schaffen komplexe Infrastrukturumgebungen, die sich ständig im Wandel befinden. Aktuelle Lösungen für das Rechenzentrums-Infrastrukturmanagement (DCIM) konzentrieren sich oft auf die Netzwerk- und Logikebenen, wodurch häufig eine Diskrepanz zur physischen Realität der Anlage entsteht. vHive schließt diese Lücke, indem es die physische und die digitale Welt miteinander verbindet und sowohl für Betreiber als auch für ihre Colocation-Mieter eine einheitliche Datenquelle bereitstellt, die sich über Etagen und Racks bis hin zu einzelnen Geräten erstreckt.

    „Rechenzentren sind das Rückgrat der modernen KI-Wirtschaft, doch viele Betreiber haben mit einer ‚Lücke in der Bestandsübersicht' zu kämpfen, da ihre digitalen Systeme nicht mit den physischen Anlagen vor Ort vernetzt sind", so Yariv Geller, CEO und Mitbegründer von vHive. „Durch die Anwendung derselben Prinzipien der physikalischen KI, die wir in den Bereichen Telekommunikation und erneuerbare Energien perfektioniert haben, ermöglichen wir Betreibern von Rechenzentren den Übergang von statischen, manuell gepflegten Tabellenkalkulationen zu einem dynamischen, stets aktuellen und strukturierten Überblick über ihre Anlagen. Wir schaffen eine Brücke, über die die physischen Anlagen, das digitale Modell und die Verwaltungssoftware als Einheit fungieren."

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    vHive weitet seine branchenführende Digitalisierungsplattform auf den Rechenzentrumsmarkt aus Die praxiserprobte Digitalisierungstechnologie von vHive ermöglicht es Betreibern von Rechenzentren, die Lücke zwischen physischer Infrastruktur und digitaler Verwaltung zu schließen und so Automatisierung, Flächenoptimierung sowie Präzision …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     