JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Da der Lagerabbau bei den Kunden weitgehend abgeschlossen sei, rechne er damit, dass die Stahlpreise in der Europäischen Union nach einer gewissen Konsolidierung im September und Oktober bis zum kommenden Jahr wieder stiegen, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das dürfte trotz einer verhaltenen Nachfrage zu einer Margenausweitung führen. Zudem könnten die Schätzungen der Analysten für die operative Gewinnentwicklung im Jahr 2027 steigen. Die Energiekosten blieben überschaubar, da in der Produktion nach wie vor überwiegend Kohle genutzt werde./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 52,00EUR auf Tradegate (23. September 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Cole Hathorn
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Cole Hathorn
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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