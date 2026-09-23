JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach einem Kapitalmarkttag des Bierkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79,88 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. AB Inbev rage in der Branche für verpackte Konsumgüter (CPG) insgesamt heraus als führendes Unternehmen mit Blick auf beständige Wertsteigerungen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag habe die Stärken im Vertrieb und verbesserte Marketingfähigkeiten gezeigt, welche die mittelfristigen Wachstumsambitionen untermauerten./mis/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:44 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 67,72EUR auf Tradegate (23. September 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79,88

Kursziel alt: 79,88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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