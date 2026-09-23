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    Cellebrite ruft zur Einreichung von Nominierungen für die JUSTYS 2027 auf - die hochkarätige Veranstaltung würdigt die stillen Helden, die die Welt sicher halten

    Cellebrite ruft zur Einreichung von Nominierungen für die JUSTYS 2027 auf - die hochkarätige Veranstaltung würdigt die stillen Helden, die die Welt sicher halten
    Foto: adobe.stock.com

    Jesse Weber, Moderator bei Law&Crime Network und NewsNation, kehrt als Moderator zurück; die Verleihung wird während des jährlichen C2C User Summit von Cellebrite im April 2027 live an die 7,7 Millionen YouTube-Abonnenten von Law&Crime Network übertragen

    TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die nächste Entwicklungsstufe der „Digital Justice Awards", bekannt als die JUSTYS, bekannt. Das Programm für 2027 sieht strengere Bewertungskriterien, eine hochkarätige Jury sowie neue, auf bestimmte Straftaten zugeschnittene Kategorien für die Auszeichnungen „Fall des Jahres" vor. Die JUSTYS werden am Dienstag, dem 13. April 2027, im Rahmen des jährlichen C2C User Summit von Cellebrite verliehen, der die besten und klügsten Köpfe aus den Bereichen öffentliche Sicherheit, Strafverfolgung, Verteidigung sowie aus Geheimdiensten und Unternehmen aus aller Welt anzieht.

    Cellebrite Logo

    Die JUSTYS, die nun bereits zum dritten Mal verliehen werden, sollen Personen und Teams würdigen, die Gemeinschaften schützen, Opfern und Überlebenden Gerechtigkeit widerfahren lassen, Täter zur Rechenschaft ziehen und Unschuldige entlasten. Zwar betreffen einige der bei den JUSTYS hervorgehobenen Fälle und Ermittlungsleistungen hochkarätige Ermittlungen, viele jedoch nicht. Unabhängig davon, ob ein Fall internationale Beachtung findet, ist es oft die stille, beharrliche und im Verborgenen geleistete Arbeit dieser Fachleute, die dazu beiträgt, unsere Welt sicherer zu machen.

    „Die JUSTYS sind das Kronjuwel unseres globalen C2C User Summit, und es ist uns eine Ehre, diesen Fachleuten die Anerkennung zu zollen, die sie verdienen. Sie sind Helden in den Gemeinschaften, denen sie dienen, und wir sind stolz darauf, all das Gute, das sie tun, anzuerkennen, zu würdigen und ins Rampenlicht zu rücken", sagte David Gee, Chief Marketing Officer bei Cellebrite. „Die Energie auf der Konferenz ist spürbar, und die JUSTYS sind ein magischer Abend. Wir können es kaum erwarten, im April den orangefarbenen Teppich auszurollen und alle Nominierten in Dallas zu feiern!"

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    Cellebrite ruft zur Einreichung von Nominierungen für die JUSTYS 2027 auf - die hochkarätige Veranstaltung würdigt die stillen Helden, die die Welt sicher halten Jesse Weber, Moderator bei Law&Crime Network und NewsNation, kehrt als Moderator zurück; die Verleihung wird während des jährlichen C2C User Summit von Cellebrite im April 2027 live an die 7,7 Millionen YouTube-Abonnenten von Law&Crime Network …
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