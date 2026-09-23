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    Altgediente Berliner SPD-Politiker gegen Gespräche mit Linke

    Für Sie zusammengefasst
    • Ehemalige SPD-Spitzenpolitiker gegen Gespräche
    • Resolution warnt vor Antisemiten und Terrorbezug
    • Unterzeichner sehen keine Basis für Verhandlungen
    Altgediente Berliner SPD-Politiker gegen Gespräche mit Linke
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine Reihe früherer Berliner SPD-Spitzenpolitiker hat sich klar gegen Sondierungsgespräche mit der Linken positioniert. Dazu gehören etwa die beiden ehemaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Walter Momper. Beide unterzeichneten eine Resolution, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.

    "Die Resolution wendet sich gegen Gespräche der SPD Spitze mit der Linkspartei, weil die Party am Wahlabend erneut deutlich gemacht hat, dass sich die Linkspartei mit Antisemiten und Clangrößen gemein macht", heißt es darin. Mit Entsetzen habe man verfolgt, mit wem die Linke bei einer Wahlparty am Sonntagabend gefeiert habe. In dem Resolutionstext werden der "Boss eines kriminellen Clans" und "ein Anführer einer Organisation, die international als Unterstützer des Terrorismus der Hamas angesehen wird" erwähnt.

    "Dies macht uns deutlich, dass die Linke sich weiterhin nur pro forma von denen distanziert, die das Existenzrecht Israels leugnen und auch in Berlin die Auslöschung des Staates Israel propagieren", kritisieren die Unterzeichner. "Es gehört zu den roten Linien sozialdemokratischer Werte, nicht mit Antisemiten und Terroristen gemeinsame Sache zu machen. Wir sehen deshalb derzeit keine Basis für Gespräche mit der Linkspartei."

    Hinter der Resolution steht die Gruppe "SPD erneuern", die nach eigenen Angaben Einfluss auf die Debatten in der Berliner SPD nehmen möchte. Sie hatte sich gegründet, nachdem Michael Müller von der Berliner SPD zur Bundestagswahl 2025 nicht wieder aufgestellt wurde./ah/DP/men






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