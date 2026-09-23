Glencore beschafft für US-Regierung kritische Mineralien
- Glencore kooperiert mit der US-Export-Import-Bank
- 500 Millionen Dollar für kritische Mineralreserven
- VaultCo stärkt US-Lieferketten gegen Engpässe
ZUG (dpa-AFX) - Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore ist eine Partnerschaft mit der US-Export-Import-Bank (US-EXIM-Bank) eingegangen. Für 500 Millionen US-Dollar soll das Unternehmen aus Zug Reserven an kritischen Mineralien für die US-Regierung beschaffen.
Zur Gründung einer "strategischen Mineralienreservefonds" habe die US-Regierung dazu Glencore als Partner für die neu ins Leben gerufene VaultCo ausgewählt. VaultCo soll laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine Reserve für kritische Mineralien aufbauen, um die Lieferketten der USA für diese Rohstoffe zu stärken. Mit den Vorräten soll die US-Industrie unterstützt sowie auch deren Anfälligkeit gegenüber künftigen Versorgungsengpässen verringert werden./sta/cg/AWP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 6,39 auf Tradegate (23. September 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Glencore zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1249. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2000GBP. Von den letzten 5 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -53,05 %/-21,75 % bedeutet.
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@Nickel
Doch wenn ich noch 15 Jahre habe, ist das viel,
sofern die Gesundheit nicht schon früher den Schalter auf OFF legt.
2025 hab ich 3 Todesfälle in meiner Verwandschaft miterlebt und wenn ich eines weiss, Krebs ist der wahre Teufel …..
Passt auf Euch auf !