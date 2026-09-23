Glencore beschafft für US-Regierung kritische Mineralien

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie

Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 6,39 auf Tradegate (23. September 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Glencore zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1249. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2000GBP. Von den letzten 5 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -53,05 %/-21,75 % bedeutet.