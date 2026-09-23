Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

das hattest du auch schon mal in den raum geworfen, dass deutschland bald kein gas mehr hätte und es zu produtktiosstopps kommen könnte. ich war damals dagegen. das sehe ich heute genauso. es werden gerüchte, angstszenarien in den ring gewofen und schon sacken die kurse ab, um durch leerverkäufe den schnellen euro machen zu können.





die bundesnetzagentur nimmt dazu unter anderem wie folgt stellung: Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Die Bundesnetzagentur schätzt die Gefahr einer angespannten Gasversorgung nach aktuellem Erkenntnisstand weiterhin als gering ein. Die Bundesnetzagentur beobachtet die Lage fortlaufend und bewertet sie mit einem besonderen Fokus auf die Füllstandsvorgabe von 30 % zum 1. Februar 2027. Ein sparsamer Umgang mit Gas bleibt angesichts des weiterhin erhöhten Preisniveaus für Haushaltskunden sinnvoll. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_g…





vorerst sehe ich kein handlungsbedarf. im gegeteil, wenn es runter geht verusche ich billig nachzulegen. sg os habe ich um 3 k aufgestockt. bei tka habe ich durch gewinnmitnahmen und reininvestition den bestand unterm strich um 5 k aufgestockt. bei sg ist der kurs am mittwoch von ca. 52 € auf ca. 47 € gefallen, um am nächsten tag wieder auf 52 € zu steigen. ich habe das gefühl, dass tka, sg und auch aurbis zum spielball der märkte geworden ist.





bleibt abzuwarten, wie sich die kurse weiterentwickeln. tka hat es ähnlich erleiden müssen. von 14,00 € auf 12,30 € und wieder auf 13,60 € innerhalb einer woche geschwankt.