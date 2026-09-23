ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 66 Euro
- Jefferies bestätigt Buy für Salzgitter mit 66 Euro
- Stahlpreise dürften nach Konsolidierung anziehen
- Verhaltener Nachfrage stehen höhere Margen bevor
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Da der Lagerabbau bei den Kunden weitgehend abgeschlossen sei, rechne er damit, dass die Stahlpreise in der Europäischen Union nach einer gewissen Konsolidierung im September und Oktober bis zum kommenden Jahr wieder stiegen, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das dürfte trotz einer verhaltenen Nachfrage zu einer Margenausweitung führen. Zudem könnten die Schätzungen der Analysten für die operative Gewinnentwicklung im Jahr 2027 steigen. Die Energiekosten blieben überschaubar, da in der Produktion nach wie vor überwiegend Kohle genutzt werde./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 52,00 auf Tradegate (23. September 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +6,36 %/+32,95 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 66 Euro
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das hattest du auch schon mal in den raum geworfen, dass deutschland bald kein gas mehr hätte und es zu produtktiosstopps kommen könnte. ich war damals dagegen. das sehe ich heute genauso. es werden gerüchte, angstszenarien in den ring gewofen und schon sacken die kurse ab, um durch leerverkäufe den schnellen euro machen zu können.
Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).