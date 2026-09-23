LPKF erwartet LIDE-Bestellung von asiatischem Hersteller - Aktie schnellt hoch

"Wir gehen davon aus, dass diesem Projekt weitere Aufträge folgen werden und LPKF sich damit fest in der globalen Lieferkette für glasbasiertes Advanced Packaging etablieren wird", sagte Unternehmenschef Klaus Fiedler laut Mitteilung./mne/stk



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,80 % und einem Kurs von 15,90 auf Tradegate (23. September 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 3 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +42,39 %/-41,75 % bedeutet.