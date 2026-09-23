LPKF erwartet LIDE-Bestellung von asiatischem Hersteller - Aktie schnellt hoch
- LPKF erwartet wichtige Bestellung aus Asien
- Kunde plant Nexar-LIDE-Systeme für Glassubstrate
- Weitere Aufträge sollen LPKF global etablieren
GARBSEN (dpa-AFX) - Dem Laserspezialisten LPKF winkt eine wichtige Bestellung aus der Halbleiterindustrie von einem asiatischen Herrsteller für Advanced Semiconductor Packaging. Das Unternehmen habe eine Absichtserklärung zum Kauf von sogenannten Nexar-LIDE-Glasbearbeitungssystemen erhalten, teilte der Laserspezialist am Mittwoch mit. Der Kunde plane, die Systeme am Anfang des Hochlaufens seiner Produktionsanlage für Glassubstrate für hochleistungsfähige Advanced Packaging-Lösungen einzusetzen. Dabei beabsichtige das asiatische Unternehmen, Anlagen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich zu erwerben. Den Eingang der Bestellung erwartet LPKF in Kürze.
Für LPKF ist die LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) der große Hoffnungsträger. Anleger warten seit längerem auf größere Serienaufträge aus der Halbleiterindustrie. Die Aktie legte auf die Aussicht einer Bestellung zuletzt um mehr als 16 Prozent zu.
"Wir gehen davon aus, dass diesem Projekt weitere Aufträge folgen werden und LPKF sich damit fest in der globalen Lieferkette für glasbasiertes Advanced Packaging etablieren wird", sagte
Unternehmenschef Klaus Fiedler laut Mitteilung./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie
Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,80 % und einem Kurs von 15,90 auf Tradegate (23. September 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 3 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +42,39 %/-41,75 % bedeutet.
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Kann mich nur wiederholen, es riecht hier wirklich stark nach Übernahme, sogar noch den mittelmäßigen Zahlen sammelt hier jemand regelmäßig massiv Stücke. Wenn einer 25 Euro bietet, wäre ich zufrieden. Oder seht ihr einen höheren Wert für Lide?
Es gab am 20.04. ein Interview mit Dr. Fiedler ..
https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=6674