🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaychex AktievorwärtsNachrichten zu Paychex

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Paychex Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 23.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Paychex Aktie bisher Verluste von -7,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Paychex Aktie.

    Besonders beachtet! - Paychex Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 23.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Paychex ist ein US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Services und Benefits-Administration, fokussiert auf KMU. Hauptangebote: Payroll, HR-Outsourcing, Zeit- und Anwesenheitssysteme, PEO-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: ADP, Paycom, Paylocity, Gusto. USP: starke KMU-Fokussierung, integrierte Plattform, hoher Servicegrad.

    Paychex Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.09.2026

    Mit einer Performance von -7,98 % musste die Paychex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Paychex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,98 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    28.626,89€
    Basispreis
    17,95
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.733,37€
    Basispreis
    18,47
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Paychex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,68 % bestehen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Allein seit letzter Woche ist die Paychex Aktie damit um -10,55 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Paychex eine positive Entwicklung von +3,88 % erlebt.

    Während Paychex deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,31 %. Damit gehört Paychex heute zu den auffälligeren Werten.

    Paychex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,55 %
    1 Monat -13,63 %
    3 Monate +19,68 %
    1 Jahr -8,90 %
    Stand: 23.09.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Paychex Aktie

    Es gibt 356 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,46 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Intuit und Co.

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Intuit notiert im Plus, mit +1,47 %.

    Paychex Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Paychex Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Paychex Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Paychex

    -6,11 %
    -8,74 %
    -12,44 %
    +19,96 %
    -9,53 %
    -5,82 %
    +7,46 %
    +87,94 %
    +603,27 %
    ISIN:US7043261079WKN:868284
    Paychex direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Paychex Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 23.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die Paychex Aktie bisher Verluste von -7,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Paychex Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     