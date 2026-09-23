Paychex Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 23.09.2026

Mit einer Performance von -7,98 % musste die Paychex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Paychex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,98 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Paychex ist ein US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Services und Benefits-Administration, fokussiert auf KMU. Hauptangebote: Payroll, HR-Outsourcing, Zeit- und Anwesenheitssysteme, PEO-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: ADP, Paycom, Paylocity, Gusto. USP: starke KMU-Fokussierung, integrierte Plattform, hoher Servicegrad.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Paychex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,68 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Paychex Aktie damit um -10,55 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Paychex eine positive Entwicklung von +3,88 % erlebt.

Während Paychex deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,31 %. Damit gehört Paychex heute zu den auffälligeren Werten.

Paychex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,55 % 1 Monat -13,63 % 3 Monate +19,68 % 1 Jahr -8,90 %

Informationen zur Paychex Aktie

Stand: 23.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 356 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,46 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Intuit und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Intuit notiert im Plus, mit +1,47 %.

Paychex Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Paychex Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Paychex Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.