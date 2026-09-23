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    Russischer Militärhubschrauber dringt in polnischen Luftraum ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Russischer Mi-8 drang kurz in Polens Luftraum ein
    • Polen ließ Kampfjets starten und Abwehr alarmieren
    • Polen vermutet einen russischen Test der Luftabwehr
    Russischer Militärhubschrauber dringt in polnischen Luftraum ein
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Ein russischer Militärhubschrauber hat nach Angaben der polnischen Armee für kurze Zeit den Luftraum über Polen verletzt. Der Hubschrauber vom Typ Mi-8 sei aus Richtung der russischen Exklave Kaliningrad gekommen und nördlich des Ortes Braniewo in den polnischen Luftraum eingedrungen, teilte das Oberkommando mit.

    Der Vorfall habe 42 Sekunden gedauert. Polen ließ Kampfjets aufsteigen und versetzte die Flugabwehr in Bereitschaft. "Die Art des Vorfalls deutet darauf hin, dass Russland erneut die Einsatzbereitschaft unserer Luftverteidigung testet", hieß es in der Mitteilung.

    Das EU- und Nato-Land Polen teilt mit dem zu Russland gehörenden Gebiet Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze.

    In Polen und den baltischen Staaten gibt es Befürchtungen, dass Russland wegen seiner Probleme im Ukraine-Krieg Provokationen gegen Nato-Gebiet unternehmen könnte. Zuletzt hatte es mehrmals Drohnenangriffe auf Ziele in der Westukraine unweit der Grenze zu Polen gegeben. Auch ein Passagierzug von Kiew nach Warschau wurde dort angegriffen./dhe/DP/men






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