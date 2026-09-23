BERNSTEIN RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Angesichts eines historischen Dürresommers in Europa sei die Wasserkraftproduktion dort seit Jahresbeginn in allen Regionen mit Ausnahme von Großbritannien rückläufig gewesen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Besonders schwierig sei die Lage in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien, wo die Produktion deutlich unter den historischen Durchschnittswerten liege. Im Gegensatz dazu profitiere die Iberische Halbinsel weiterhin von günstigen hydrologischen Bedingungen, sodass die Stromerzeugung weiterhin über den langfristigen Durchschnittswerten liege./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 14:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 20,19EUR auf Tradegate (23. September 2026, 14:56 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar