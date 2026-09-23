SmartVendor führt den autonomen Einzelhandel im tschechischen Parlament ein; überwindet mit SHEKEL WeightAI(TM) Europas strengste Datenschutz-Hürde

SmartVendor setzt Innovendi Elite in der Abgeordnetenkammer ein und bietet damit einen KI-gestützten „Grab-and-Go“-Einzelhandel ohne Kameras und unter vollständiger Einhaltung der DSGVO-Konformität

PRAG, CZ / ACCESS Newswire / 23. September 2026 / SmartVendor gab heute die Einführung einer autonomen, KI-gestützten Einzelhandelslösung in der Abgeordnetenkammer des tschechischen Parlaments bekannt, die auf der WeightAI-Plattform von SHEKEL Scales Ltd. basiert – dem Anbieter von gewichtsbasierter KI-Technologie und -Lösungen, der hinter der nächsten Generation des autonomen Einzelhandels steht.

Für öffentliche Einrichtungen in ganz Europa stellte der autonome Einzelhandel bislang einen Compliance-Konflikt dar: Die Technologie, die den Betrieb von unbeaufsichtigten Geschäften ermöglicht, stützt sich in der Regel auf Kameras – und Kameras bergen DSGVO-Risiken. Das tschechische Parlament hat diesen Konflikt durch die Wahl einer auf WeightAI basierenden Lösung gelöst. Keine Kameras. Keine Biometrie. Keine Erfassung personenbezogener Daten am Kaufort. Vollständige DSGVO-Konformität durch das Systemdesign.

Die von SmartVendor auf der Innovendi Elite-Plattform bereitgestellte Installation ist eine der ersten Implementierungen einer autonomen, KI-gestützten Einzelhandelslösung in einer bedeutenden staatlichen Einrichtung in der Tschechischen Republik. Abgeordnete, Mitarbeiter, Besucher und Medienvertreter, die sich im Gebäude aufhalten, haben nun rund um die Uhr Zugang zu frischen Mahlzeiten, gesunden Snacks und funktionellen Getränken über die Lösung von SmartVendor – ohne Warteschlangen, ohne Personal und ohne Reibungsverluste am Kaufort.

Das Einkaufserlebnis ist bewusst einfach gestaltet. Die Kunden tippen mit ihrer Zahlungskarte auf das Lesegerät, öffnen den Kühlschrank, wählen ihre Produkte aus und schließen die Tür. Die WeightAI-Technologie, Gewinner des „Vendies Award 2026“ für die beste automatisierte Einzelhandelslösung, ist auf Regalebene integriert, identifiziert jeden Artikel anhand seines Gewichts, bestätigt die Transaktion und belastet automatisch den korrekten Betrag. Der gesamte Vorgang dauert weniger als 30 Sekunden. Es werden keine Bilder aufgenommen und keine Daten gespeichert.