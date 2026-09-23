Ausländische Influencer entdecken die spektakuläre Landschaft im Nordosten Chinas in Heilongjiang

BEIJING, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Warum sich mit gewöhnlichen Urlauben zufrieden geben, wenn man kühle Sommer und abwechslungsreiche Landschaften erkunden kann?

In Heilongjiang, einer Provinz im Nordosten Chinas, trafen sich kürzlich mehrere Influencer aus verschiedenen Ländern, um die verborgenen Schönheiten und die bodenständige Herzlichkeit der lokalen Städte zu entdecken.

Nachdem sie die juwelenartigen Seen, atemberaubenden Flüsse, grünen Bergwälder, malerischen Feuchtgebiete sowie die Schnee- und Eiswelt erkundet und die schmackhaften Gerichte genossen hatten, erlebten sie hautnah die bezaubernde Naturschönheit und die bekannte Gastfreundschaft der Region.

Derzeit öffnet Heilongjiang der Welt seine Arme! Warten Sie nicht auf den Winter – kommen Sie und entdecken Sie die spektakulären Landschaften im Nordosten Chinas!

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