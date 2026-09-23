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    LAIQON: Wachstumsstrategie gewinnt an Breite

    Bei LAIQON geht es inzwischen nicht mehr nur darum, bestehende Partnerprojekte hochzuskalieren. Der Asset-Manager verbreitert gleichzeitig sein Produktangebot und schafft damit zusätzliche Möglichkeiten, neue Mittel einzuwerben. Nach dem Einstieg in aktiv gesteuerte ETFs folgt nun ein weiterer Fonds im Bereich besonders wachstumsstarker Aktien.

    Die Grundlage dafür hatte LAIQON bereits 2025 mit der Übernahme von MainFirst-Aktivitäten gelegt. Damit wurde insbesondere das Segment Growth International deutlich ausgebaut. Das dort etablierte Managementteam erhält nun ein weiteres Produkt: Der inzwischen fünfte Fonds soll weltweit in Unternehmen investieren, denen ein organisches Wachstum von mehr als 25 Prozent pro Jahr zugetraut wird. Im Fokus stehen damit strukturell besonders dynamische Bereiche wie künstliche Intelligenz, Robotik oder kritische Rohstoffe.

    Strategisch passt der Fonds gut zur aktuellen Entwicklung von LAIQON. Das Unternehmen erweitert nicht nur seine klassische Fondspalette, sondern erschließt parallel neue Vertriebswege und Produktkategorien. Dazu zählt insbesondere die gemeinsam mit Amundi gestartete ETF-Initiative. Der erste KI-gesteuerte ETF für europäische Aktien ist bereits am Markt, weitere Produkte sollen folgen.

    Damit ruht das Wachstum zunehmend auf mehreren Säulen. Besonders die großen Partnerprojekte haben zuletzt für hohe organische Mittelzuflüsse gesorgt. Ende August lagen die Assets under Management bereits bei rund 11,5 Mrd. Euro, nachdem LAIQON mit 10,0 Mrd. Euro ins Jahr gestartet war. Das für Ende 2026 angestrebte Niveau von mindestens 12,1 Mrd. Euro erscheint vor diesem Hintergrund gut erreichbar.

    Die entscheidende Frage für die Aktie dürfte daher weniger das Wachstum der Assetbasis als die daraus resultierende Profitabilität sein. LAIQON erwartet für 2026 Erlöse zwischen 53 und 58 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro. Für das Erreichen dieser Spannen spielt allerdings auch das Börsenumfeld eine Rolle, da Performance-Fees einen Teil zum Ergebnis beitragen können.

    Bislang halten sich die Märkte trotz zwischenzeitlicher Konsolidierungen vergleichsweise robust. Kann LAIQON vor diesem Hintergrund seine Ziele bestätigen, wäre nach der langen Bodenbildungsphase auch für die Aktie eine neue Ausgangslage geschaffen.

    (aktien-global.de, erstellt 23.09.26, 14:27 Uhr, veröffentlicht 23.09.26, 15:04 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum)

    Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 4,56EUR auf Tradegate (23. September 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.




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