35 Prozent weniger Mitarbeiter? So will die Deutsche Bank das Problem lösen

Die Deutsche Bank steht vor einem tiefgreifenden Umbau ihrer Belegschaft. In den kommenden acht bis neun Jahren wird der Konzern in Deutschland nach Aussagen von Vorstandschef Christian Sewing rund 35 Prozent seiner Mitarbeiter durch Renteneintritte verlieren , wie Reuters berichtet. Die Lücke soll nicht allein durch neue Einstellungen geschlossen werden – stattdessen setzt die Bank massiv auf künstliche Intelligenz. "Künstliche Intelligenz ist unbedingt notwendig", sagte Sewing laut Medienberichten in einem Podcast der ZEIT. Die Technologie werde künftig in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden – auch im direkten Kundenkontakt.

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Für die Deutsche Bank kommt diese Entwicklung zu einem Zeitpunkt, an dem die gesamte Finanzbranche vor einer Automatisierungswelle steht. Viele Prozesse, die heute noch von Mitarbeitern erledigt werden, könnten künftig von KI-Systemen übernommen oder beschleunigt werden. Dazu gehören beispielsweise die Analyse von Dokumenten, interne Kontrollprozesse, Kundenanfragen oder die Vorbereitung von Beratungen. Für das Unternehmen könnte der Wandel langfristig erhebliche Einsparpotenziale bringen. Personal zählt zu den größten Kostenblöcken einer Bank. Wenn ausscheidende Mitarbeiter nicht vollständig ersetzt werden müssen, könnten die Personalkosten langsamer steigen oder sogar sinken. Gleichzeitig könnte die Produktivität pro Mitarbeiter steigen.

Für die Aktie der Deutschen Bank ist der KI-Umbau ein zweischneidiges Thema. Anleger könnten positiv bewerten, dass die Bank frühzeitig auf Effizienzsteigerungen setzt und langfristig Kosten reduzieren kann. Gleichzeitig entstehen hohe Investitionen: KI-Systeme müssen entwickelt, gekauft, integriert und kontrolliert werden. Zudem bleibt offen, wie schnell sich die Produktivitätsgewinne tatsächlich in höheren Gewinnen niederschlagen. Ein weiterer Faktor ist der Kundenkontakt. Während KI einfache Anfragen automatisieren kann, bleibt die Herausforderung, die Qualität der Beratung zu sichern. Gerade im Firmenkundengeschäft und bei vermögenden Kunden sind persönliche Beziehungen ein wichtiger Wettbewerbsvorteil.

Die Deutsche Bank verfolgt bereits seit Jahren eine Strategie, Prozesse zu digitalisieren und Kosten zu senken. Nach früheren Restrukturierungen und Stellenabbauprogrammen liegt der Fokus inzwischen stärker darauf, mit Technologie effizienter zu werden, statt ausschließlich über klassische Sparmaßnahmen zu gehen. Der demografische Wandel könnte dabei sogar zum Beschleuniger werden. Da viele erfahrene Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, entsteht weniger Druck durch Kündigungen oder harte Einschnitte. Stattdessen kann die Bank Prozesse neu organisieren und entscheiden, welche Aufgaben künftig durch Menschen und welche durch Maschinen erledigt werden.

Für Anleger wird entscheidend sein, ob die Deutsche Bank aus dem Personalmangel einen Produktivitätsvorteil machen kann. Gelingt es, weniger Mitarbeiter durch intelligente Systeme zu ersetzen und gleichzeitig den Kundenservice zu verbessern, könnte KI zu einem wichtigen Gewinnhebel werden. Scheitert die Umsetzung, drohen dagegen hohe Investitionen ohne ausreichenden Ertrag.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 31,81EUR auf Tradegate (23. September 2026, 15:27 Uhr) gehandelt.

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