Amazon zündet den KI-Turbo: Dieser neue Agent verändert den Onlinehandel

Der neue Dienst geht über klassische Chatbots hinaus. KI-Agenten können eigenständig Aufgaben ausführen, Daten analysieren und auf bestimmte Ereignisse reagieren. Amazons "Workflows" sollen beispielsweise dauerhaft im Hintergrund laufen und Verkäufer informieren, wenn sich wichtige Kennzahlen verändern – etwa bei einem plötzlichen Rückgang von Kundenbewertungen oder auffälligen Preisentwicklungen.

Amazon treibt den Einsatz künstlicher Intelligenz auf seinem Marktplatz weiter voran. Der Konzern hat am Mittwoch einen neuen KI-gestützten Agentendienst für Drittanbieter vorgestellt, der Verkäufern bei der Verwaltung ihrer Geschäfte helfen soll. Der sogenannte Seller Assistant soll unter anderem Produkte einstellen, Lagerbestände überwachen und Handlungsempfehlungen geben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Ein weiterer Baustein ist die Möglichkeit, individuelle Verkäuferprofile zu erstellen. Dadurch kann die KI Empfehlungen an den jeweiligen Händler anpassen – etwa bei der Preisgestaltung, geplanten Werbeaktionen oder der Bestandsplanung. Amazon will damit vor allem kleineren und mittleren Anbietern helfen, effizienter mit großen Händlern zu konkurrieren.

Für Verkäufer soll der Dienst kostenlos und freiwillig verfügbar sein. Laut Mary Beth Westmoreland, Vizepräsidentin für das weltweite Verkaufserlebnis bei Amazon, können Händler zudem selbst bestimmen, welche personenbezogenen Daten sie mit Amazon teilen möchten.

Der Konzern öffnet den Agenten außerdem für externe KI-Anwendungen. Über ein Plug-in kann sich der Verkäuferagent mit bereits genutzten KI-Tools verbinden. Zum Start unterstützt Amazon unter anderem die eigenen Quick-Dienste sowie Anthropics KI-Assistent Claude.

Für Amazon ist der Schritt strategisch bedeutend. Rund die Hälfte des weltweiten Handelsvolumens auf der Plattform stammt von Drittanbietern. Je einfacher Amazon den Verkäufern die Arbeit macht, desto attraktiver könnte der Marktplatz für neue Händler werden. Gleichzeitig erhält der Konzern durch die stärkere Nutzung seiner KI-Systeme zusätzliche Daten über Produkte, Nachfrage und Markttrends.

Für die Aktie könnte die KI-Offensive mehrere positive Effekte haben. Ein effizienterer Marktplatz könnte das Wachstum des Onlinehandels unterstützen und die Bindung der Händler an Amazon erhöhen. Zudem passt der neue Dienst in die breitere KI-Strategie des Konzerns, der bereits Milliarden in Cloud-Infrastruktur, eigene KI-Modelle und Rechenzentren investiert.

Allerdings wächst auch der Wettbewerb. Unternehmen wie Microsoft, Google und spezialisierte KI-Anbieter arbeiten ebenfalls daran, autonome Agenten für Unternehmen zu entwickeln. Entscheidend wird sein, welche Plattform die meisten Nutzer gewinnt und wie zuverlässig die KI-Systeme im Alltag funktionieren.

Amazon setzt damit auf einen Trend, der den Onlinehandel grundlegend verändern könnte: Verkäufer sollen künftig weniger Zeit mit Routineaufgaben verbringen und KI-Systeme stärker als digitale Mitarbeiter einsetzen.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 219,6EUR auf Tradegate (23. September 2026, 17:33 Uhr) gehandelt.

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