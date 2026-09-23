Mit diesen Aktien wettet Michael Burry jetzt noch härter gegen den Markt

Auslöser für Burrys Skepsis sind neue Aussagen von Acer-Chef Jason Chen zum Speichermarkt. Während einige fortschrittliche Produkte wie LPDDR5 und DDR5 9600 weiterhin knapp seien, gebe es bei DDR4 bereits "mehr Verkäufer als Käufer". Gleichzeitig wächst das Angebot aus China.

"Big Short"-Investor Michael Burry verschärft seine Wette gegen den KI- und Halbleiterboom. Er hat seine Short-Positionen in Micron , Nebius , Palantir und dem iShares Semiconductor ETF zuletzt "in nennenswertem Umfang" aufgestockt. Besonders scharf fällt seine Kritik an Speicherherstellern aus: Deren Aktien seien auf "lächerliche Preise" gestiegen und könnten bei einer Wende "auf der anderen Seite heftig nachgeben".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Burry verwies zudem auf Berichte, wonach der chinesische Hersteller CXMT bei DDR5-Fertigungsausbeuten von mehr als 90 Prozent erreicht haben soll. Das bedeutet: Ein sehr großer Teil der produzierten Chips ist tatsächlich verkaufsfähig – die Kosten sinken, das Angebot kann schneller steigen und damit der Preisdruck auf Speicherhersteller zunehmen. Burry bezeichnete die Zahl als "enorm, falls wahr". CXMT erklärte in dieser Woche, seine Speicherplattform der fünften Generation sei in die Massenproduktion gegangen.

Damit stellt Burry eine der zentralen Säulen der aktuellen Chip-Rallye infrage: die Erwartung dauerhaft knapper Speicherchips und weiter steigender Preise. "Das Narrativ vom Speicherengpass und der Einführung von KI saugt die gesamte Luft aus dem Raum", schrieb er seinen Substack-Abonnenten. Burry erwartet, dass Kapital zunächst und möglicherweise auch längerfristig aus Halbleiteraktien abfließen könnte.

Besonders auffällig ist seine Wette gegen Micron. Die Aktie stieg am Dienstag um 5 Prozent auf 1.096,16 US-Dollar und hat im September bereits rund 14 Prozent zugelegt. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen bislang enorme Stärke: Im dritten Geschäftsquartal sprang der Umsatz von 9,30 Milliarden auf 41,46 Milliarden US-Dollar, die Bruttomarge erreichte 84,6 Prozent. Für das vierte Quartal stellt Micron rund 50 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Die nächsten Zahlen sollen am 30. September folgen.

Burry setzt jedoch nicht nur auf fallende Kurse. Gleichzeitig hat er seine Positionen in QXO, Build-A-Bear Workshop, Sprouts Farmers Market, Birkenstock und MercadoLibre zu "vollen Positionen" ausgebaut. Alle fünf Aktien hätten "enorm korrigiert" und seien für ihn inzwischen "ziemlich attraktiv".

Auch den Nasdaq 100 sieht Burry kritisch. Er bezeichnete den Index als "historisch überbewertet" und "historisch kopflastig". Einen unmittelbar bevorstehenden Markthöhepunkt will er daraus allerdings nicht ableiten: Neue Indexrekorde und die geringe Marktbreite machten das Timing eines möglichen Einbruchs schwierig.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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