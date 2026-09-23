Volltreffer in Ontario
Storm Exploration entdeckt massives neues VMS-System
Storm Exploration meldet auf Gold Standard einen VMS-Durchbruch: Alle fünf ersten Bohrlöcher treffen Kupfer- und Zinksulfide – bei einer bis zu 7 Kilometer langen Anomalie.
Ein 100-prozentiger Bohrerfolg direkt zum Start: Storm Exploration (TSX-V: STRM / WKN A3D37E) hat auf seinem vollständig kontrollierten Gold Standard Projekt in Ontario einen bedeutenden Explorationsdurchbruch erzielt. Das Unternehmen meldet die Entdeckung eines bislang unbekannten VMS-Systems (Vulkanogene Massivsulfide). Mit den ersten fünf Bohrlöchern, die insgesamt 1.000 Meter umfassen, wurde das System durchteuft – und jedes einzelne Loch traf auf Sulfidmineralisierungen. Damit liefert Storm den ersten modernen geologischen Beweis für ein Zielgebiet, das sich über mehrere Kilometer erstreckt.
Erstes Bohrprogramm bestätigt Kupfer- und Zinksulfid
Die geologischen Befunde aus den ersten Bohrungen bestätigen das erhebliche Potenzial der Liegenschaft. Die angetroffene Mineralisierung tritt in breiten Abschnitten auf und reicht von disseminierten über halbmassive und massive bis hin zu aderartigen (Stringer) Sulfiden.
Besonders vielversprechend für Investoren: Neben Pyrit und Pyrrhotin wurde in allen Bohrlöchern Chalkopyrit (Kupfersulfid) und Sphalerit (Zinksulfid) nachgewiesen. Eingebettet ist die Mineralisierung in eine bimodale Vulkanitabfolge, die klassische VMS-Alterationsmerkmale wie starke Silifizierung, Quarz-Chlorit-Serizit- sowie lokale Granat-Alteration und chertartige exhalative Zonen aufweist.
Die Bedeutung einer solchen Entdeckung ist im globalen Kontext beträchtlich: VMS-Lagerstätten sind historisch extrem wichtige Lieferanten für kritische Metalle und verantworten laut Unternehmensangaben bis zu 6 Prozent der weltweiten Kupfer- und 22 Prozent der globalen Zinkproduktion.
7-Kilometer-Anomalie: Das gigantische Potenzial von Gold Standard
Trotz der starken ersten Treffer steht Storm Exploration auf dem Gold Standard Projekt – rund 60 Kilometer nördlich von Fort Frances gelegen und ganzjährig über eine Forststraße erreichbar – erst ganz am Anfang. Die aktuellen Bohrungen decken lediglich 1,9 Kilometer eines enormen Zielkorridors ab.
Ausgangspunkt der Exploration war eine ausgeprägte Leitfähigkeitsanomalie, die zunächst durch eine luftgestützte VTEM-Untersuchung identifiziert und später durch bodengestützte VLF-EM-Messungen (stark leitfähige Körper mit variabler Einfallsrichtung) präzisiert wurde.
Die wahre Größenordnung des Projekts verdeutlicht ein Blick auf die Dimensionen der Anomalie, die eine Gesamtstreichlänge von geschätzt 7 Kilometern aufweist:
- Der Nord-Süd-Schenkel: Erstreckt sich über rund 3 Kilometer. Nur auf diesem Teilabschnitt fanden die ersten erfolgreichen Bohrungen (über 1,8 bis 1,9 Kilometer) statt.
- Der Ost-West-Schenkel: Dieser Ast erstreckt sich über weitere 4 Kilometer und ist bis heute durch Bohrungen völlig ungetestet.
Für Storm Exploration ist diese enorme geografische Ausdehnung der beste Indikator dafür, dass man bisher nur einen Bruchteil des Gesamtsystems angekratzt hat. President und CEO Bruce Counts bezeichnete die Entdeckung folgerichtig als einen entscheidenden Meilenstein für das Unternehmen, der den Weg für eine systematische und zielgerichtete Erschließung dieses großen VMS-Korridors ebnet.
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