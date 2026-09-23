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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie mit starker Tagesperformance - 23.09.2026

    Kursbewegung von +10,45 % bei LPKF Laser & Electronics am 23.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie mit starker Tagesperformance - 23.09.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 23.09.2026

    Es geht bergauf für LPKF Laser & Electronics: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +10,45 % und steht bei 15,850. Schon gestern ging es für die LPKF Laser & Electronics Aktie um +5,13 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 15,850. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt LPKF Laser & Electronics trotz des heutigen Kurssprungs mit -45,49 % im Minus.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +47,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei LPKF Laser & Electronics auf +157,09 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +47,66 %
    1 Monat +30,94 %
    3 Monate -45,49 %
    1 Jahr +103,37 %
    Stand: 23.09.2026, 15:17 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kaufabsicht eines führenden asiatischen Advanced-Packaging-Herstellers und die Aussicht auf Folgeaufträge für LPKF. Diskutiert werden der bis 2030 auf rund 1,7 Mrd. Euro geschätzte adressierbare Markt, mögliche Marktanteile sowie die Erwartung, dass erst konkrete Aufträge und Umsätze den Kurs nachhaltig antreiben könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

    Zur LPKF Laser & Electronics Diskussion

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 388,27 Mio. € wert.

    Verluste - Dax bleibt am Gängelband der Ölpreise


    Wieder steigende Ölpreise haben am Mittwoch die Stimmung der Anleger am deutschen Aktienmarkt getrübt. Der Leitindex Dax verlor bis zum frühen Nachmittag 0,6 Prozent auf 25.414 Punkte. Die Lage auf dem Rohölmarkt bleibt angespannt. So geriet in …

    LPKF erwartet LIDE-Bestellung von asiatischem Hersteller - Aktie schnellt hoch


    Dem Laserspezialisten LPKF winkt eine wichtige Bestellung aus der Halbleiterindustrie von einem asiatischen Herrsteller für Advanced Semiconductor Packaging. Das Unternehmen habe eine Absichtserklärung zum Kauf von sogenannten …

    LPKF mit starkem Kurssprung - Vor millionenschwerem Großauftrag


    Ein anstehender Großauftrag hat die Aktien des Laserspezialisten LPKF am Dienstag mit 17,20 Euro auf ein Hoch seit gut einem Jahr getrieben. Zuletzt notierten die Papiere mit 16,95 Euro noch 18,5 Prozent im Plus. Ein führender asiatischer Hersteller …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von LPKF Laser & Electronics?

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,56 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,43 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    LPKF Laser & Electronics

    +8,36 %
    +47,66 %
    +30,94 %
    -45,49 %
    +103,37 %
    +106,11 %
    -25,68 %
    +55,68 %
    +35,21 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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