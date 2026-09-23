Neues Unternehmen von Biontech-Gründern heißt Arife
- Sahin und Türeci gründen Pharmaunternehmen Arife
- Arife entwickelt neue mRNA-Medikamente in Mainz
- Sahin und Türeci verlassen Biontech bis Ende 2026
MAINZ (dpa-AFX) - Das neue Unternehmen der Biontech -Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci hat den Namen Arife. Hauptsitz des Unternehmens für die Erforschung und Entwicklung sowie Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten ist Mainz. Die Informationen des "Handelsblatts" über Arife betätigte eine Sprecherin des Pharmaunternehmens.
Sahin hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Özlem Türeci im Frühjahr angekündigt, Biontech spätestens Ende 2026 zu verlassen und ein neues Unternehmen zu gründen. Mit dem wollen sie sich auf die Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von Biontech wollen sie aber bleiben.
Biontech wird in Corona-Pandemie weltbekannt
Der Nachfolger von Mitbegründer Sahin an der Spitze des Mainzer Pharmaunternehmens wird Guido Oelkers. Er soll den Job des Vorstandsvorsitzenden bei Biontech spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres antreten.
In der Corona-Pandemie war Biontech weltbekannt geworden, weil das Mainzer Unternehmen gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam. Dieser spülte in der Folge Milliardengewinne in die Kassen. Mittlerweile ist der Schwerpunkt von Biontech die Entwicklung neuer Produkte in der Onkologie./glb/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 24,49 auf Tradegate (23. September 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von +8,78 %/+58,64 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035
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https://seekingalpha.com/article/4939125-pfizer-patient-investors-will-be-rewarded
Pfizer sei nach wie vor deutlich unterbewertet, weise eine robuste Rentabilität auf und biete eine attraktive erwartete Dividendenrendite von über 6 %.
Die diversifizierte Produktpipeline von Pfizer und die disziplinierte Kapitalallokation tragen dazu bei, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ablauf von Patenten (LOE) und Umsatzrückgänge aufgrund von COVID auszugleichen und so die Geschäftsschwankungen zu stabilisieren.
Die Fortschritte in der Onkologie-Pipeline, gestützt durch die Übernahme von Seagen, bieten glaubwürdige Wachstumsperspektiven über die frühen klinischen Phasen hinaus und sichern die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten.
Die Free-Cashflow-Margen dürften während des gesamten Jahrzehnts über 30 % bleiben, was Befürchtungen hinsichtlich einer Dividendenkürzung widerlegt.
Dies dürfte seiner Meinung nach die Bewertung robust stützen, während Pfizer sich von seinen Tiefstständen erholt.
Er rät Anlegern dringend dazu, die Gelegenheit zu nutzen, solange der Markt den Fortschritt der Pipeline noch ambivalent bewertet und das solide profitable Geschäftsmodell außer Acht lässt.
https://de.investing.com/news/transcripts/pfizer-ubertrifft-im-ersten-quartal-2026-die-erwartungen--aktie-legt-zu-93CH-3462312
https://de.investing.com/news/analyst-ratings/bridgebio-raymond-james-bestatigt-kaufempfehlung-nach-pfizerpatentvergleich-93CH-3448563
- Pfizer hat durch die Vergleiche den Patentschutz für Vyndamax bis 2031 verlängert.
- Das bedeutet: keine günstigen Generika bis dahin → weiter hohe Preise und Margen.
- Das Medikament bringt Milliardenumsätze (ca. 6,4 Mrd. $ jährlich).
- Ursprünglich rechnete Pfizer mit einem Einbruch ab 2028/2029 – das wird jetzt nach hinten verschoben.
👉 Fazit hier:
Sehr positiv für Umsatz, Planungssicherheit und Cashflows.
🤔 Warum die News trotzdem auch BridgeBio hilft
Das wirkt erstmal paradox, aber:
- Der Markt wusste schon, dass Generika irgendwann kommen → die Frage war wann.
- Jetzt ist klar: erst ~2031 statt evtl. früher.
- Dadurch entsteht ein „geordnetes Zeitfenster“, in dem:
- BridgeBio Pharma mit seinem Medikament Attruby Marktanteile aufbauen kann
- Patienten oft bei einmal gestarteter Therapie bleiben (wichtig im Pharmamarkt)
👉 Bedeutet:
- Pfizer verdient länger viel Geld
- BridgeBio bekommt gleichzeitig mehr Zeit, sich als Alternative zu etablieren
🧠 Der entscheidende Punkt
Das ist kein Nullsummenspiel.
- Ohne Einigung (Worst Case für Pfizer):
- → Generika evtl. schon 2028 → großer Schaden für Pfizer
- Mit Einigung (aktueller Fall):
- → Pfizer gewinnt Zeit
- → Wettbewerb verschiebt sich eher auf „Originalpräparate vs. Originalpräparate“ (Pfizer vs. BridgeBio)
📊 Gesamtfazit
- Für Pfizer: klar positiv (höhere und länger stabile Umsätze)
- Für BridgeBio: ebenfalls positiv (bessere Planung + Marktaufbau ohne Generika-Druck)