UNTERNEHMEN vom 23.09.2026 - 15.15 Uhr

EINBECK - KWS Saat will nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Juni) wieder wachsen. Bei der Rentabilität erwartet das Unternehmen im laufenden Jahr jedoch keine großen Sprünge. "Im Geschäftsjahr 2025/2026 wurde erneut deutlich, wie angespannt das Umfeld für die Landwirtschaft weltweit bleibt", sagte Vorstandssprecher Felix Büchting am Mittwoch laut einer Mitteilung. Klimatische Extreme, zunehmender Krankheitsdruck und schwankende Agrarmärkte stellten Landwirte vor große Herausforderungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

GARBSEN - Dem Laserspezialisten LPKF winkt eine wichtige Bestellung aus der Halbleiterindustrie von einem asiatischen Herrsteller für Advanced Semiconductor Packaging. Das Unternehmen habe eine Absichtserklärung zum Kauf von sogenannten Nexar-LIDE-Glasbearbeitungssystemen erhalten, teilte der Laserspezialist am Mittwoch mit. Der Kunde plane, die Systeme am Anfang des Hochlaufens seiner Produktionsanlage für Glassubstrate für hochleistungsfähige Advanced Packaging-Lösungen einzusetzen. Dabei beabsichtige das asiatische Unternehmen, Anlagen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich zu erwerben. Den Eingang der Bestellung erwartet LPKF in Kürze.

ROUNDUP: Bosch steigert Umsatz leicht - Kerngeschäft drückt Ergebnis

GERLINGEN - Der Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch hat im ersten Halbjahr keine großen Sprünge gemacht. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent auf 46,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart mitteilte. Allerdings kam das Wachstum vor allem durch Zukäufe zustande. Bosch hatte im Laufe des vergangenen Jahres das Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsgeschäft von Johnson Controls und Hitachi übernommen.

WPP-Finanzchefin wechselt 2027 zum Spirituosenhersteller Diageo

LONDON - Beim britischen Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo kommt es erneut zu einem Wechsel in der Führungsetage. Die Managerin Joanne Wilson werde im Laufe des kommenden Jahres als neue Finanzchefin in die Konzernführung eintreten und dort Nik Jhangiani ablösen, teilte Diageo am Mittwoch mit. Dieser werde bis dahin auf seinem Posten bleiben, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen, sagte Konzernchef Dave Lewis.

Wacker Chemie platziert Siltronic-Aktien - Bruttoerlös 171 Millionen Euro

MÜNCHEN - Wacker Chemie hat seinen Anteil am Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic weiter reduziert. So seien 2,2 Millionen Siltronic-Aktien zu je 77,25 Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Das bedeutet einen deutlichen Abschlag zum Xetra-Schlusskurs von 82,75 Euro. Wacker Chemie fließe dadurch ein Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro zu, hieß es.

ROUNDUP 2: IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn für Metallbeschäftigte

FRANKFURT - Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld für die gut 3,7 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Zudem will die Gewerkschaft in der Tarifrunde für die größte deutsche Industriebranche eine Gewinnbeteiligung für Beschäftigte in "Boom-Unternehmen" durchsetzen sowie über die Absicherung von Arbeitsplätzen und Standorten verhandeln. Der neue Tarifvertrag soll nach Vorstellung der Gewerkschaft eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.

UBS rechnet mit Zusatzaufwand von 16 Milliarden US-Dollar an hartem Kernkapital

ZÜRICH - Die UBS hat den Ständeratsentscheid mit Blick auf die Kapitalvorgaben für die Großbank kritisiert. Dieser würde zu einer "übermäßigen" Verschärfung der Schweizer Eigenkapitalanforderungen führen, die bereits heute zu den strengsten weltweit zählten, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Sollte der Beschluss des Ständerats am Ende des laufenden parlamentarischen Verfahrens bestätigt werden, müsste die UBS zusätzliches hartes Kernkapital (CET1) von rund 16 Milliarden US-Dollar halten. Dies käme zu den zusätzlichen 2 Milliarden an CET1-Kapital hinzu, welche wegen der vom Bundesrat angekündigten Änderungen auf Verordnungsstufe erforderlich seien.

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Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 18,98 auf Tradegate (23. September 2026, 14:47 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 3 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +42,39 %/-41,75 % bedeutet.



