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    Die Allianz zwischen OMP und PwC führt Prozesshersteller von einer isolierten Lieferkettenplanung zu einheitlichen Entscheidungen

    Das Spezialpharmaunternehmen medac hat seine Planer auf einen einheitlichen Bedarfsplan umgestellt. PwC und medac stellen die Einführung und die weiteren Schritte auf der OMP-Veranstaltung in Singapur am 15. Oktober 2026 vor.

     

     

    ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 23. September 2026 / OMP und PwC haben eine Allianz geschlossen, um Prozessherstellern in den Bereichen Life Sciences, Konsumgüter und Chemie einheitliche und schnellere Entscheidungen in der Lieferkette zu ermöglichen. Die Planung in diesen Branchen ist geprägt von Kampagnenproduktion, langen Vorlaufzeiten und regulatorischen Anforderungen – Faktoren, die bei einer Planung in getrennten Systemen häufig erst sichtbar werden, wenn es bereits zu spät zum Handeln ist. Die Allianz kombiniert Unison Planning, die KI-gestützte Planungsplattform von OMP mit integrierter Branchenexpertise, mit den Implementierungsdienstleistungen von PwC.

     

    Das deutsche Spezialpharmaunternehmen medac nutzt die Lösung im Rahmen der Allianz bereits im Echtbetrieb, wobei die Planer in Unison Planning an einem einzigen Bedarfsplan arbeiten. PwC und medac werden das Projekt am 15. Oktober 2026 auf der OMP-Konferenz in Singapur vorstellen und dabei den Ansatz hinter der Einführung sowie die Bedeutung für die Planung in der Pharmabranche detailliert erläutern.

     

    Kombination aus Innovation, Branchenwissen und Integration

     

    OMP und PwC führen jede Implementierung als ein einziges Programm durch. OMP stellt Unison Planning zur Verfügung – seine KI-gestützte Plattform mit integriertem Branchen-Know-how –, die sich an die bereits beim Hersteller eingesetzten Systeme anbindet. Die Teams von PwC leiten die Implementierung, fungieren als Systemintegrator und arbeiten direkt mit den Planern des Kunden zusammen.

     

    Beide Unternehmen beobachten denselben Wandel in den Bereichen Life Sciences, Konsumgüter und Chemie: Hersteller ersetzen fragmentierte Planungsabläufe durch einen einheitlichen End-to-End-Plan und suchen nach einer Plattform sowie einem Implementierungsteam, das ihre Branche bereits kennt.

     

    „Prozesshersteller stehen unabhängig von ihrer Größe vor denselben Planungszwängen, und nur wenige verfügen über freie Programmkapazitäten, um eine Implementierung zusätzlich zu bewältigen. Genau hier kommt der Kombination aus Plattform, Branchenkenntnis und einem Integrator, der das Programm leiten kann, die größte Bedeutung zu“, sagte Dieter Sleeuwaert, Senior Vice President Global Alliances bei OMP.

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    IRW Press
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