IAB Tech Lab stellt AAMP 3.0 vor, um den Prozess von der Ausschreibung bis zum Kauf in der agentengestützten Werbung zu standardisieren

NEW YORK, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab IAB Tech Lab, die globale Organisation zur Festlegung technischer Standards für digitale Werbung, AAMP 3.0 bekannt, die nächste Hauptversion seines „Agentic Advertising Management Protocols"-Frameworks. Damit wird ein standardisiertes Verfahren eingeführt, mit dem Käufer und Verkäufer in der agentengestützten Werbung von einer Ausschreibung über die Angebotsbewertung bis hin zu einer Kaufzusage gelangen können.

OpenProposal führt einen gemeinsamen Standard für eine bisher manuell abgewickelte Phase des Medieneinkaufs ein, verbindet RFPs mit Kaufzusagen und kann bis zum 22. Oktober 2026 öffentlich kommentiert werden.

Zwar gibt es für viele Phasen des digitalen Medieneinkaufs und der Ausführung Standards, doch der Prozess zwischen einer Ausschreibung (RFP) und einer Kaufzusage wurde in der Vergangenheit weitgehend manuell von Menschen abgewickelt. Da KI-Agenten zunehmend Verantwortung für die Ermittlung, Bewertung und Planung von Medien übernehmen, entsteht durch diese Lücke der Bedarf an einem einheitlichen Verfahren, mit dem Käufer- und Verkäuferagenten Angebote austauschen sowie bewerten können, bevor eine Transaktion in die Ausführungsphase übergeht.

AAMP 3.0 schließt diese Lücke durch „OpenProposal", eine neue Spezifikation, die festlegt, wie Verkäufer Werbeprodukte darstellen und in einem standardisierten, für Agenten lesbaren Format auf Käuferbriefings reagieren können. Mit OpenProposal können Käuferagenten Optionen anhand eines Briefings ermitteln und vergleichen, während Verkäufer die Kontrolle darüber behalten, wie ihr Inventar und ihre Werbeprodukte dargestellt werden. Die neue Spezifikation kann bis zum 22. Oktober 2026 öffentlich kommentiert werden und während dieser Zeit wird sie in die Referenzimplementierungen der SDKs für Käufer- und Verkäuferagenten integriert.

OpenProposal erweitert AAMP um die RFP- und Angebotsphase, während gleichzeitig die Verbindung zu den bereits bei der Medienausführung eingesetzten Standards des IAB Tech Lab hergestellt wird, darunter AdCOM, OpenDirect sowie die Deals API. Zusammen bilden diese Standards eine gemeinsame Grundlage für agentengestützte Arbeitsabläufe, die von der Ermittlung sowie Planung über Verhandlungen und Kauf bis hin zur Ausführung sowie der Berichterstattung reichen.