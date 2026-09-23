Die milliardenschwere geologische Geschichte hinter Bégin Lamarche

Vor mehr als einer Milliarde Jahren, lange bevor es Elektrofahrzeuge, Batteriefabriken oder die heutige Energiewende gab, kühlten tief unter dem Gebiet des heutigen Québec gewaltige Magmakörper langsam ab. Während sie kristallisierten, entstand etwas geologisch Außergewöhnliches: Mächtige, apatitreiche Phosphatschichten mit einer chemischen Zusammensetzung, die für eine der heute am schnellsten wachsenden Batterietechnologien von großer Bedeutung sein könnte.

Eine in Ore Geology Reviews veröffentlichte, peer-reviewte Studie zeichnet die Entstehung der Bégin-Lamarche-Lagerstätte von First Phosphate über mehr als eine Milliarde Jahre zurück und hilft zu erklären, warum ihre Phosphatmineralisierung ungewöhnlich hohe Apatitgehalte mit vergleichsweise niedrigen Chlorwerten und sehr geringen Konzentrationen mehrerer potenziell problematischer Elemente verbindet. Die Bedeutung dieser Arbeit reicht damit weit über die akademische Geologie hinaus: Sie schlägt eine direkte Brücke zwischen der natürlichen Entstehungsgeschichte der Lagerstätte und First Phosphates Strategie, gereinigte Phosphorsäure für die nordamerikanische LFP-Batterieindustrie bereitzustellen.

In gewisser Weise könnten genau jene geologischen Prozesse, die Bégin-Lamarche vor mehr als einer Milliarde Jahren formten, die Phosphateigenschaften geschaffen haben, nach denen moderne Batterie-Lieferketten heute suchen. Was einst geschmolzenes Gestein tief in der Erdkruste war, könnte künftig Teil einer strategisch wichtigen nordamerikanischen Quelle für LFP-Batteriematerialien werden.

Am Montag verkündete First Phosphate Corp., dass Bégin-Lamarche Gegenstand einer peer-reviewten wissenschaftlichen Studie in Ore Geology Reviews war, einer Elsevier-Fachzeitschrift mit Schwerpunkt auf Lagerstättengeologie und mineralischen Rohstoffen. Die Studie wurde von Forschern der Queen’s University und der Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) erstellt und untersucht die Mountain-, North- und South-Zonen.

Für Rockstone-Leser, die First Phosphate seit Anfang August verfolgen, fügt sich die Veröffentlichung in eine breitere Abfolge von Fortschritten ein, mit denen das Projekt schrittweise weiterentwickelt und Risiken reduziert werden. Das Wachstum und die Aufwertung der Ressource, die stärkere Präsenz an den Kapitalmärkten sowie die zunehmende internationale Finanzierungsunterstützung haben die Entwicklungsgrundlage bereits auf mehreren Ebenen gestärkt. Die neue wissenschaftliche Arbeit geht nun noch tiefer – bis zu den geologischen Ursprüngen der Lagerstätte selbst – und hilft zu erklären, warum die Mineralisierung genau jene Eigenschaften besitzt, auf denen First Phosphates Downstream-Strategie aufbaut.

In früheren Rockstone-Reports haben wir bereits über das deutliche Wachstum und die Aufwertung der Bégin-Lamarche-Phosphatressource berichtet, anschließend über First Phosphates stärkere Präsenz an den US-Kapitalmärkten durch die Nasdaq-Notierung und zuletzt über die wachsende Bedeutung internationaler Projektfinanzierung, einschließlich des Unterstützungsschreibens der Schweizer Exportrisikoversicherung SERV über bis zu rund 212,5 Mio. USD im Zusammenhang mit einem potenziellen Exportvertrag.

Diese Entwicklungen haben einige der zentralen Fragen adressiert, die sich bei einem aufstrebenden Bergbauprojekt stellen:

Ist die Lagerstätte groß genug?

Kann das Unternehmen Zugang zu tieferen Kapitalmärkten schaffen?

Lässt sich eine glaubwürdige Finanzierungsstruktur aufbauen?

Die wissenschaftliche Studie geht nun zu einer noch grundlegenderen Frage zurück: Was genau macht die Phosphatmineralisierung bei Bégin-Lamarche eigentlich so besonders?

Und zunehmend beginnt die Geologie selbst, das Geschäftsmodell zu erklären.

Bégin-Lamarche im globalen Kontext magmatischer Phosphatlagerstätten: Die wissenschaftliche Studie vergleicht Gehalt und Größenordnung bedeutender magmatischer Phosphatlagerstätten weltweit und hebt Québecs Grenville-Provinz als aufstrebende Quelle hochwertiger Phosphatmineralisierung hervor. Quelle: Banerjee et al., Ore Geology Reviews (2026).

Ein seltenes magmatisches Phosphatsystem

Bégin-Lamarche liegt innerhalb der rund 1,16 Milliarden Jahre alten Lac-Saint-Jean-Anorthosit-Suite in Québecs Grenville-Provinz, einem der größten Anorthosit-Komplexe der Welt.

Anorthosit klingt zunächst exotisch, doch das Grundprinzip ist vergleichsweise einfach: Es handelt sich um ein magmatisches Gestein, das entstand, als Magma tief in der Erdkruste langsam abkühlte und auskristallisierte. Bei Bégin-Lamarche kristallisierten phosphatreiche Magmen innerhalb dieses gewaltigen geologischen Systems und bildeten apatitreiche Schichten. Apatit ist dabei das Mineral, das den Phosphor enthält, den First Phosphate letztlich gewinnen möchte.

Dieses geologische Umfeld ist deshalb so wichtig, weil sich magmatische Phosphatlagerstätten grundlegend anders bilden als die sedimentären Phosphatsysteme, die den weltweiten Markt dominieren. Ihre Mineralogie kann dadurch vergleichsweise klarer aufgebaut sein, da Apatit als primär magmatisches Mineral auftritt und nicht erst im Laufe der Zeit durch sedimentäre Prozesse angereichert wurde.

Die wissenschaftliche Studie beschreibt das Bégin-Lamarche-System mit einer Streichlänge von 2,5 km und einer Gesamtmächtigkeit von 200-400 m. Über die Mountain-, North- und South-Zonen hinweg treten wiederholt phosphathaltige mafische und ultramafische Gesteinsschichten auf. Diese wiederkehrenden mineralisierten Lagen deuten darauf hin, dass die Phosphatbildung ein integraler Bestandteil der magmatischen Entwicklung des Systems war und nicht auf ein einzelnes isoliertes Ereignis zurückgeht. Vielmehr scheint sich Apatit wiederholt gebildet zu haben, während sich das Magma weiterentwickelte und unter sich verändernden physikalischen und chemischen Bedingungen auskristallisierte.

Diese geschichtete Architektur ist deshalb bedeutsam, weil sich das Phosphat nicht erst nachträglich als loses Material in bereits bestehendem Gestein angereichert hat. Nach Ansicht der Autoren kristallisierte der Apatit vielmehr über einen längeren Zeitraum direkt aus dem Magma. Damit ist Bégin-Lamarche im Kern ein echtes magmatisches Phosphatsystem.

Wie die Natur so viel Apatit entstehen ließ

Eine der bemerkenswertesten Schlussfolgerungen der Studie betrifft die außergewöhnlich hohen Fluorapatit-Gehalte in bestimmten Bereichen von Bégin-Lamarche.

Die Forscher unterscheiden dabei zwischen 2 wesentlichen phosphathaltigen Gesteinstypen:

Der erste wird als oxid-apatit-ultramafisches Gestein bezeichnet, kurz OAUM. Diese Gesteine enthalten nur sehr wenig Plagioklas und können außergewöhnlich hohe Fluorapatit-Gehalte von 18-86 Vol.-% aufweisen.

Der zweite Typ ist oxid-apatit-mafisches Gestein, kurz OAM. Diese Gesteine enthalten mehr Plagioklas und im Allgemeinen weniger Apatit, mit Gehalten von bis zu 26%.

Gerade dieser Unterschied zwischen OAUM und OAM ist entscheidend, um zu verstehen, warum einzelne Bereiche von Bégin-Lamarche so stark mit phosphathaltigem Apatit angereichert wurden. Ausschlaggebend war nicht nur, wie viel Phosphor ursprünglich im Magma vorhanden war, sondern auch die Reihenfolge, in der die wichtigsten Minerale daraus auskristallisierten.

Die wissenschaftliche Terminologie klingt zunächst kompliziert, doch der zugrunde liegende Mechanismus ist überraschend anschaulich: Vor mehr als 1 Milliarde Jahren begann das Magma, aus dem Bégin-Lamarche hervorging, zu kristallisieren. In einer wichtigen frühen Phase bildete sich zunächst nur sehr wenig Plagioklas.

Plagioklas bindet normalerweise Calcium. Weil davon anfangs nur wenig auskristallisierte, blieb mehr Calcium im Magma verfügbar. Dadurch blieben die Bedingungen für die Bildung von Apatit länger günstig und ungewöhnlich große Mengen phosphathaltigen Apatits konnten kristallisieren. Erst als später zunehmend Plagioklas entstand, wurde mehr Calcium in diesem Mineral gebunden und die Apatitbildung ging zurück.

Vereinfacht gesagt öffnete die sich verändernde Magmenchemie ein natürliches Zeitfenster, in dem sich Apatit in außergewöhnlich großen Mengen bilden konnte, bevor andere Minerale stärker um das verfügbare Calcium konkurrierten.

Im Ergebnis erzeugte das Magma beim Abkühlen gewissermaßen seine eigenen phosphatreichen Schichten. Das liefert eine wichtige wissenschaftliche Erklärung für eines der prägenden Merkmale von Bégin-Lamarche: Bestimmte Lagen wurden außergewöhnlich stark mit Apatit angereichert, weil sich die verschiedenen Minerale in einer ganz bestimmten Reihenfolge aus dem Magma bildeten.

Wie die Natur das Phosphat bei Bégin-Lamarche konzentrierte: Das von den Autoren entwickelte Entstehungsmodell veranschaulicht, warum die frühe Kristallisation bei geringem oder fehlendem Plagioklas dazu führte, dass Calcium im Magma verfügbar blieb und dadurch eine lang anhaltende sowie ungewöhnlich starke Apatitkristallisation ermöglicht wurde. Quelle: Banerjee et al., Ore Geology Reviews (2026).

Wie ein ungewöhnlich hochgradiges Konzentrat entsteht

Die zweite Kernaussage, die First Phosphate in seiner Pressemitteilung hervorhebt, betrifft die Qualität des Phosphatkonzentrats, das aus der Mineralisierung gewonnen werden kann.

Eine Mine verkauft nicht die gesamte geförderte Gesteinsmasse. Ziel der Aufbereitung ist es vielmehr, den wertvollen Apatit von unerwünschten Begleitmineralen zu trennen und daraus ein möglichst hochwertiges Phosphatkonzentrat herzustellen.

Frühere Aufbereitungstests mit Material aus Bégin-Lamarche ergaben ein Apatitkonzentrat mit 40,9% P₂O₅. Die chemische Zusammensetzung dieses Konzentrats lag sehr nahe an jener der Apatitkristalle selbst, die in den früheren Universitätsarbeiten ca. 41,7% P₂O₅ aufwiesen. Die peer-reviewte Studie charakterisiert das Apatitmineral unabhängig davon mit etwa 41,4-42,4% P₂O₅.

Das erklärt, warum durch die Aufbereitung ein derart hochgradiges Konzentrat erzeugt werden kann: Das phosphathaltige Mineral, das abgetrennt wird, ist selbst außergewöhnlich reich an P₂O₅. Die Studie liefert hierzu einen hilfreichen internationalen Vergleich. Demnach weisen marktfähige Konzentrate aus den von den Autoren betrachteten magmatischen Phosphatlagerstätten typischerweise 35,4-38,7% P₂O₅ auf, während die in der Studie herangezogenen sedimentären Beispiele bei 29,7-31,5% liegen.

Vor diesem Hintergrund ist ein Konzentrat mit rund 40% P₂O₅ auch im internationalen Branchenvergleich bemerkenswert und unterstreicht das Potenzial von Bégin-Lamarche, einen hochwertigen Phosphat-Rohstoff für die weitere Verarbeitung bereitzustellen.

Für First Phosphate ist das besonders relevant, weil die Qualität des Konzentrats die entscheidende Verbindung zwischen der Geologie von Bégin-Lamarche und der in der Unternehmensstrategie vorgesehenen nachgelagerten Herstellung von Phosphorsäure bildet.

Chlor: Eine kleine Zahl mit großen Folgen

Die dritte zentrale Erkenntnis der Studie könnte letztlich zu den wirtschaftlich relevantesten gehören. Chlor gehört zu den eher unscheinbaren, aber bedeutenden Störfaktoren bei der Herstellung von Phosphorsäure.

Bevor Phosphat Bestandteil einer LFP-Batteriekathode werden kann, muss Phosphatkonzentrat zunächst in Phosphorsäure umgewandelt und anschließend weiter gereinigt werden. Chlor spielt dabei eine wichtige Rolle, weil es korrosiv auf die Verarbeitungsanlagen wirkt und vor der Phosphorsäureherstellung nicht einfach entfernt werden kann.

Die Autoren bewerten chlorarmes Phosphatmaterial daher als besonders vorteilhaft für die Phosphorsäureproduktion. Als Obergrenze für marktfähiges Phosphatmaterial nennen sie weniger als 1.400 ppm Chlor, wobei für die Verarbeitung zu Phosphorsäure niedrigere Werte bevorzugt werden. Bei Bégin-Lamarche enthielten rund 81% der untersuchten Apatitproben 1.000 ppm Chlor oder weniger.

Vereinzelt wurden auch lokal höhere Chlorwerte festgestellt. Diese scheinen jedoch eher auf örtliche geologische Unterschiede zurückzugehen als den generellen Charakter der Lagerstätte widerzuspiegeln. Da rund 81% der analysierten Apatitproben bei höchstens 1.000 ppm Chlor lagen, bleibt das Gesamtbild günstig. Dass sich chlorärmere Zonen geologisch unterscheiden lassen, könnte sich sogar als Vorteil erweisen, weil entsprechendes Material gezielt identifiziert und später bevorzugt in die Minenplanung und den Aufbereitungsprozess einbezogen werden könnte.

Besonders interessant ist, dass die Forscher möglicherweise einen geologischen Weg gefunden haben, chlorärmeres Material gezielt zu erkennen: Sie stellten einen Zusammenhang zwischen dem Chlorgehalt im Apatit und der chemischen Zusammensetzung eines benachbarten Minerals fest: Orthopyroxen.

Orthopyroxen enthält unterschiedliche Anteile von Magnesium und Eisen. Geologen beschreiben dieses Verhältnis mit einer Kennzahl, der sogenannten Mg#. Während sich das Magma weiterentwickelte, veränderte sich die Mg# des Orthopyroxens und parallel dazu auch der Chlorgehalt des zugehörigen Apatits.

Für First Phosphate liegt die praktische Bedeutung darin, dass dieser Zusammenhang die weitere Exploration und Abgrenzung chlorärmerer Phosphatzonen unterstützen könnte: Orthopyroxen könnte dabei als Leitmineral dienen und Geologen helfen, besonders chlorarme Bereiche gezielter zu identifizieren. Das könnte sowohl bei der weiteren Exploration als auch später bei der Minenplanung und einer selektiveren Gewinnung von Material von Nutzen sein.

Ein möglicher geologischer Fingerabdruck für chlorärmeres Phosphat: Der Zusammenhang zwischen dem Chlorgehalt im Fluorapatit und der Mg# des zugehörigen Orthopyroxens könnte ein praktisches Instrument darstellen, um besonders attraktive Phosphatzonen innerhalb von Bégin-Lamarche zu identifizieren. Quelle: Banerjee et al., Ore Geology Reviews (2026).

Saubere Chemie beginnt im Gestein

Bei phosphatbasierten Anwendungen für Batterien sind Tonnage und Gehalt nur ein Teil der Geschichte. Die Chemie ist entscheidend.

Jedes unerwünschte Element, das in eine Aufbereitungsanlage gelangt, kann zusätzliche Komplexität verursachen, etwa durch höhere Anforderungen an die Reinigung, zusätzlichen Reagenzienverbrauch oder größere Abfallströme. Für einen nachgelagerten Prozess, der letztlich auf Batterieanwendungen ausgerichtet ist, kann die Qualität des mineralischen Ausgangsmaterials deshalb weit über den eigentlichen Minenstandort hinaus von Bedeutung sein.

Bégin-Lamarche scheint dabei von einer sehr günstigen mineralogischen Ausgangslage zu profitieren: Die peer-reviewte Studie weist in dem untersuchten Material weniger als 1% Sulfidminerale aus sowie Bleigehalte von höchstens 11 ppm, Thorium von höchstens 2 ppm und Uran von höchstens 2 ppm.

Die Autoren vergleichen außerdem anorthositgebundene Phosphatsysteme mit anderen Typen magmatischer Phosphatlagerstätten und kommen zu dem Schluss, dass Apatit aus diesen Systemen der Grenville-Provinz im Allgemeinen geringere Konzentrationen mehrerer problematischer Spurenelemente aufweist (v.a. Blei, Thorium und Uran) als viele karbonatitgebundene Vergleichslagerstätten.

Dieser Unterschied ist wichtig, weil die Zusammensetzung des Apatits maßgeblich bestimmt, welche Verunreinigungen das Phosphat in die Aufbereitung und später in die Phosphorsäureproduktion begleiten. Je sauberer der Apatit bereits im Ausgangsgestein ist, desto günstiger sind damit grundsätzlich die chemischen Voraussetzungen für die nachgelagerte Verarbeitung.

Hier beginnt die uralte Geologie unmittelbar auf moderne Prozessanforderungen zu treffen: Ein sauberes Ausgangsmaterial ersetzt weder Aufbereitung noch Säureproduktion oder Reinigung. Doch je weniger unerwünschte Elemente von Beginn an in den Prozess gelangen, desto geringer kann die Belastung durch Verunreinigungen in den nachfolgenden Verarbeitungsschritten ausfallen.

Für First Phosphate ist das besonders relevant, weil sich die Unternehmensstrategie auf gereinigte Phosphorsäure für LFP-Batterien konzentriert und nicht primär auf den klassischen Düngemittelmarkt.

Der strukturelle Vorteil von Bégin-Lamarche

Die vierte zentrale Aussage der Pressemitteilung betrifft die physische Geometrie von Bégin-Lamarche. Die wissenschaftliche Studie beschreibt ein mineralisiertes System mit einer Länge von ca. 2,5 km und einer Mächtigkeit von 200-400 m. Mächtige, oberflächennahe phosphathaltige Zonen können vorteilhaft sein, weil sie grundsätzlich einen großflächigen Tagebau ermöglichen können, anstatt auf deutlich aufwendigere Untertageverfahren angewiesen zu sein.

Die technischen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Geometrie werden bereits separat bewertet. Die bestehende PEA für Bégin-Lamarche sieht einen Tagebau vor, der über eine Minenlaufzeit von 23 Jahren jährlich 900.000 Tonnen Phosphatkonzentrat mit 40% P₂O₅ sowie zusätzlich Magnetit produzieren soll.

Die peer-reviewte geologische Arbeit ergänzt damit die ingenieurtechnischen Studien um eine wichtige Grundlage: Sie erklärt die natürliche räumliche Architektur des Systems, auf der das derzeitige Entwicklungskonzept für Bégin-Lamarche aufbaut.

Ein seltenes Phosphat-Distrikt in Québecs Grenville-Provinz: Bégin-Lamarche liegt innerhalb der weitläufigen Lac-Saint-Jean-Anorthosit-Suite und ist Teil einer größeren Gruppe magmatischer Phosphatvorkommen in einer der bedeutendsten Anorthositregionen der Welt. Quelle: Banerjee et al., Ore Geology Reviews (2026).

Das Projekt kommt auf mehreren Ebenen voran

Betrachtet man die Entwicklungen bei First Phosphate in den vergangenen Monaten im Zusammenhang, zeichnet sich zunehmend ein größeres Gesamtbild ab:

Die Ressourcenfrage wurde durch intensive Bohrprogramme sowie eine deutlich vergrößerte und aufgewertete Ressource weiter vorangebracht.

Die Kapitalmarktseite hat sich durch die Nasdaq-Präsenz von First Phosphate und die damit verbundene stärkere Sichtbarkeit bei US-Investoren weiterentwickelt.

Die Finanzierungsfrage wird zunehmend durch kanadische Regierungsunterstützung, internationale Exportkreditagenturen und Industriepartner adressiert. Jüngster wichtiger Baustein ist das SERV-Unterstützungsschreiben im Zusammenhang mit einem potenziellen Schweizer Exportvertrag über 250 Mio. USD.

Auch die Qualität des Ausgangsmaterials erhält nun durch die peer-reviewte mineralogische Forschung eine deutlich fundiertere wissenschaftliche Grundlage.

Diese Punkte sind unterschiedliche Bausteine desselben Entwicklungsprozesses. Ein Phosphatprojekt, das auf den LFP-Batteriemarkt ausgerichtet ist, braucht weit mehr als nur große Tonnagen. Entscheidend sind eine ausreichend große Lagerstätte, eine günstige Geometrie, ein Mineral, das sich effizient aufbereiten lässt, beherrschbare Verunreinigungen, geeignete nachgelagerte Verarbeitungsschritte, verlässliche Abnehmer und letztlich ein finanzierbarer Bau- und Entwicklungsplan.

Bégin-Lamarche wird zunehmend genau entlang dieser Anforderungen weiterentwickelt.

Fazit

Vielleicht liegt der faszinierendste Aspekt der Studie in der enormen Zeitspanne, um die es hier geht. Die geologischen Prozesse, die Bégin-Lamarche entstehen ließen, spielten sich mehr als eine Milliarde Jahre ab, bevor es Lithium-Eisenphosphat-Batterien überhaupt gab.

Und doch weisen genau jene Eigenschaften, die durch diese uralten Magmen entstanden sind (hohe Apatitgehalte, vergleichsweise niedrige Chlorwerte in einem Großteil der untersuchten Proben und sehr geringe Konzentrationen mehrerer unerwünschter Elemente) erstaunliche Überschneidungen mit den Anforderungen auf, die heute an hochwertige Phosphat-Rohstoffe gestellt werden.

Diese Verbindung ist bemerkenswert, weil sie darauf hindeutet, dass die geologische Entstehungsgeschichte der Lagerstätte das Material gewissermaßen auf natürliche Weise in eine Richtung geprägt hat, die für moderne Batterie-Lieferketten vorteilhaft sein könnte. Nur wenige Rohstoffgeschichten zeigen so anschaulich, wie geologische Prozesse aus tiefster Erdgeschichte plötzlich für hochmoderne industrielle Anwendungen relevant werden können.

Genau das macht diese wissenschaftliche Arbeit weit über die akademische Geologie hinaus bedeutsam. Sie verbindet die Geologie unter Bégin-Lamarche mit der industriellen Strategie, die First Phosphate heute darüber aufbauen möchte.

Frühere Rockstone-Reports beschäftigten sich vor allem mit dem wachsenden Umfang der Ressource, der stärkeren Präsenz des Unternehmens an den US-Kapitalmärkten und der internationalen Finanzierungsarchitektur, die sich schrittweise rund um das Projekt herausbildet.

Die neue wissenschaftliche Arbeit fügt dieser Geschichte nun eine weitere Ebene hinzu: Die natürlichen Eigenschaften der Lagerstätte scheinen zunehmend zu den nachgelagerten Verarbeitungsprozessen zu passen, auf denen First Phosphates Mine-to-LFP-Strategie aufbaut.

Der nächste große Schritt wird die Machbarkeitsstudie sein. Dort müssen Geologie, Metallurgie, Minenplanung, Aufbereitung, Infrastruktur, Kapitalkosten und Betriebskosten letztlich zu einem schlüssigen und finanzierbaren Gesamtentwicklungsplan zusammengeführt werden.

Doch lange bevor Ingenieure nach Bégin-Lamarche kamen, hatte die Natur dort bereits etwas Außergewöhnliches geschaffen. Vor mehr als einer Milliarde Jahren entstanden durch die Kristallisation mehrerer Magmen phosphatreiche Schichten mit einer chemischen Signatur, die heute ausgerechnet für eine der am schnellsten wachsenden Batterietechnologien unserer Zeit besonders relevant werden könnte.

Unternehmensdetails

First Phosphate Corp.

1500 Royal Centre, 1055 West Georgia St.

Vancouver, B.C. V6E 4N7 Kanada

www.firstphosphate.com

ISIN: CA33611D1033 / CUSIP: 33611D102

Aktien im Markt: 189.144.530

Kanada-Symbol (TSX.V): PHOS

Aktueller Kurs: 2,29 CAD (22.09.2026)

Marktkapitalisierung: 433 Mio. CAD

USA-Symbol (Nasdaq): PHOS

Aktueller Kurs: 16.57 USD (22.09.2026)

Marktkapitalisierung: 313 Mio. USD

Hinweis: 10 PHOS-ADRs entsprechen 1 Stammaktie von First Phosphate.

Deutschland-Ticker / WKN: KD0 / A3DQCH

Aktueller Kurs: 1,402 EUR (23.09.2026)

Marktkapitalisierung: 265 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen.

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht zählen Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen, strategische Einschätzungen und Kommentare zur Projektentwicklung in Bezug auf First Phosphate Corp., das Bégin-Lamarche-Phosphatprojekt, die Strategie des Unternehmens zum Aufbau einer vertikal integrierten nordamerikanischen Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batteriematerialien sowie die mögliche Finanzierung und Entwicklung des Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Bégin-Lamarche im Rahmen der laufenden Machbarkeitsstudie, der Genehmigungsverfahren, des Engineerings, der Infrastrukturentwicklung, der Beschaffung, der Projektfinanzierung, einer endgültigen Investitionsentscheidung, des Baus und einer möglichen kommerziellen Produktion. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem Erwartungen in Bezug auf die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA), die laufende Machbarkeitsstudie und nachfolgende Engineering-Arbeiten, einschließlich Annahmen zu Minendesign, Produktionsraten, Ausbringung, Investitionsausgaben, Betriebskosten, Minenlaufzeit, Infrastrukturbedarf und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Die in der PEA von 2024 geschätzten anfänglichen Investitionsausgaben von rund 675 Mio. CAD können wesentlich von der Kapitalbedarfsschätzung abweichen, die letztlich im Rahmen der Machbarkeitsstudie ermittelt wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen auch Interpretationen und Erwartungen, die sich aus der in Ore Geology Reviews veröffentlichten peer-reviewten wissenschaftlichen Studie zur Bégin-Lamarche-Lagerstätte ergeben. Dazu zählen die geologischen Prozesse, die zur Bildung von Apatit führten, Häufigkeit und Verteilung von Fluorapatit, Chlorgehalte, Eigenschaften von Spurenelementen sowie die mögliche Nutzung der Mineralchemie als Instrument für Exploration oder Minenplanung. Aussagen über die mögliche Bedeutung vergleichsweise niedriger Chlorgehalte, geringer Konzentrationen bestimmter unerwünschter Elemente und hoher P₂O₅-Gehalte im Apatit für die Aufbereitung, die Herstellung von Phosphorsäure oder die Produktion von LFP-Batteriematerialien sind zukunftsgerichteter und interpretativer Natur. Mineralogische Eigenschaften, die in einzelnen Proben oder Zonen festgestellt wurden, sind möglicherweise nicht repräsentativ für sämtliches Material, das letztlich abgebaut oder verarbeitet werden könnte. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen hinsichtlich der Aufbereitungs- und metallurgischen Leistungsfähigkeit, einschließlich des Potenzials, ein Phosphatkonzentrat mit einem P₂O₅-Gehalt von rund 40% herzustellen, wie es in früheren Tests bereits demonstriert wurde. Das in diesem Bericht genannte Konzentrat mit 40,9% P₂O₅ stammt aus früheren Aufbereitungsarbeiten und wurde nicht im Rahmen der peer-reviewten Studie selbst erzeugt. Künftige Arbeiten im Rahmen der Machbarkeitsstudie, Pilotversuche und ein möglicher kommerzieller Betrieb können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen auch Erwartungen hinsichtlich der möglichen Nutzung der Orthopyroxen-Chemie, einschließlich der Mg#, als geologischen Indikator zur Identifizierung chlorärmerer Phosphatmineralisierung. Die praktische Wirksamkeit solcher geochemischen Zusammenhänge für künftige Exploration, Gehaltskontrolle, selektiven Abbau oder Materialmischung bedarf weiterer Tests, geologischer Interpretation und operativer Validierung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem Erwartungen im Zusammenhang mit dem von der Schweizerischen Exportrisikoversicherung (SERV) erhaltenen Unterstützungsschreiben. SERV hat angegeben, dass sie bereit ist, Versicherungen oder Garantien zur Unterstützung einer Käuferkreditfinanzierung auf Basis eines angenommenen förderfähigen Schweizer Exportvertragsvolumens von 250 Mio. USD zu prüfen. Dies entspricht einem indikativen Finanzierungsbetrag von rund 212,5 Mio. USD. Eine letztliche SERV-unterstützte Finanzierung unterliegt unter anderem Due-Diligence-Prüfungen, Förderfähigkeitskriterien, Beschaffungsvolumen, Projektstruktur, geltenden OECD-Richtlinien, Genehmigungen und endgültiger Vertragsdokumentation. Das Unterstützungsschreiben stellt keine verbindliche Finanzierungszusage dar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem Erwartungen hinsichtlich der Unterstützung durch weitere Exportkreditagenturen und staatliche Institutionen, darunter Dänemarks Export and Investment Fund (EIFO), Italiens SACE, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SIMEST sowie weitere potenzielle Finanzierungspartner. Absichtserklärungen, Interessenbekundungen und andere Formen der Unterstützung sind nicht mit verbindlich zugesagten Projektfinanzierungen gleichzusetzen und müssen nicht zu definitiven Garantien, Darlehen, Versicherungsvereinbarungen oder anderen Finanzierungsfazilitäten führen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen hinsichtlich der Unterstützung der kanadischen Regierung für Bégin-Lamarche, einschließlich des bereits angekündigten nicht rückzahlbaren Beitrags in Höhe von 16,7 Mio. CAD sowie zusätzlicher nicht rückzahlbarer Beiträge von 4,84 Mio. CAD im Zusammenhang mit Stromübertragungs- und Straßeninfrastrukturmaßnahmen. Diese Beiträge unterliegen weiterhin den jeweiligen Fördervereinbarungen, förderfähigen Ausgaben, Meilensteinen, Berichtsanforderungen und weiteren Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen zudem Erwartungen hinsichtlich der für Bégin-Lamarche geplanten Infrastruktur, einschließlich Studien und einer möglichen Entwicklung einer 161-kV-Stromleitung, von Umspannwerken, Zufahrtsstraßen und Transportanbindungen an bestehende regionale Infrastruktur sowie den Port of Saguenay. Trassen, Kosten, Zeitpläne und Konfigurationen der Infrastruktur können sich im Zuge weiterer Engineering- und Genehmigungsarbeiten verändern. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem Erwartungen im Zusammenhang mit dem Filon-Unterstützungsstatus von Bégin-Lamarche in Québec und dessen möglicher Rolle bei der Koordination mit Regierungsstellen und Behörden, die an Bergbaugenehmigungen und Zulassungsverfahren beteiligt sind. Der Filon-Status garantiert weder den Zeitpunkt noch die Erteilung oder den Ausgang einzelner Genehmigungen oder regulatorischer Entscheidungen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen hinsichtlich der Mineralressource des Unternehmens, der Minenplanung, der metallurgischen Leistungsfähigkeit, der Qualität des Phosphatkonzentrats, des Verunreinigungsprofils sowie der Fähigkeit, hochreine Phosphatprodukte bereitzustellen, die für die LFP-Batterieindustrie geeignet sind. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen schließlich auch Erwartungen hinsichtlich kommerzieller Beziehungen, Abnahmevereinbarungen, Engineering-Partnerschaften, der Beschaffung von Ausrüstung sowie der möglichen Beteiligung mehrerer Regierungen, Exportkreditagenturen, Banken und Industriepartner an der letztlichen Finanzierung und Entwicklung von Bégin-Lamarche. Risiken in der Entwicklungsphase: First Phosphate ist ein Mineralentwicklungsunternehmen. Bégin-Lamarche befindet sich noch nicht in kommerzieller Produktion und es kann nicht gewährleistet werden, dass das Projekt letztlich finanziert, gebaut oder zu einer produzierenden Mine entwickelt wird. Bis dahin sind noch umfangreiche zusätzliche Arbeiten erforderlich, darunter der Abschluss von Studien auf Machbarkeitsniveau, Engineering, Umweltprüfung, Genehmigungsverfahren, Konsultationen, Infrastrukturplanung, Beschaffung, Finanzierung und kommerzielle Vereinbarungen. Risiken der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie und Machbarkeitsstudie: Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Annahmen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die in der PEA enthaltenen Annahmen, Wirtschaftlichkeitskennzahlen, Produktionsprofile, Investitionsausgaben, Betriebskosten oder sonstigen Ergebnisse tatsächlich erreicht werden. Die laufende Machbarkeitsstudie kann zu wesentlich abweichenden Projektparametern führen, einschließlich Änderungen bei Investitionskosten, Betriebskosten, Minendesign, Produktionsraten, Infrastrukturbedarf, Entwicklungszeitplan und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Risiken der wissenschaftlichen Studie, Mineralogie und Probenahme: Die in diesem Bericht behandelte peer-reviewte Studie ist eine wissenschaftliche Untersuchung der Geologie, Mineralogie, Petrologie und Geochemie ausgewählter Proben aus den Mountain-, North- und South-Zonen von Bégin-Lamarche. Ihre Ergebnisse sollten nicht dahingehend interpretiert werden, dass die gesamte Mineralressource oder sämtliches Material, das künftig in einen Minenplan aufgenommen werden könnte, einheitliche mineralogische oder chemische Eigenschaften aufweist. Apatitgehalte, Chlorkonzentrationen, Spurenelementgehalte und andere mineralogische Merkmale können innerhalb der Lagerstätte räumlich variieren. Die Studie identifizierte lokal Proben mit höheren Chlorgehalten und es kann nicht gewährleistet werden, dass künftige Bohrungen, Probenahmen, Abbau- oder metallurgische Tests Ergebnisse liefern, die mit den hier dargestellten übereinstimmen. Interpretationen zur Magmenentwicklung, Apatitkristallisation, Plagioklas-Häufigkeit, Orthopyroxen-Chemie und Entstehung der Phosphatmineralisierung beruhen auf den derzeit verfügbaren Daten und können mit zusätzlichen geologischen Erkenntnissen weiter verfeinert oder überarbeitet werden. Das Peer-Review-Verfahren stellt eine wissenschaftliche Prüfung der in der Veröffentlichung dargestellten Methodik, Daten und Interpretationen dar, ist jedoch keine unabhängige Bestätigung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit, Abbaubarkeit, metallurgischen Leistungsfähigkeit oder kommerziellen Eignung des Bégin-Lamarche-Projekts. Metallurgische und Produktqualitätsrisiken: Historische und aktuelle Ergebnisse aus Aufbereitungs- und mineralogischen Laboruntersuchungen lassen sich möglicherweise nicht im Pilot-, Demonstrations- oder kommerziellen Maßstab reproduzieren. Es kann nicht gewährleistet werden, dass über die gesamte Laufzeit eines künftigen Betriebs dauerhaft ein Phosphatkonzentrat mit einem Gehalt von rund 40% P₂O₅ hergestellt werden kann oder dass Ausbringungsraten, Verunreinigungsgehalte und Produktspezifikationen den Anforderungen nachgelagerter Kunden entsprechen werden. Die Eignung des Bégin-Lamarche-Phosphatkonzentrats für gereinigte Phosphorsäure und LFP-Batterieanwendungen hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter Aufbereitungsleistung, Entfernung von Verunreinigungen, Säureproduktion, Reinigungstechnologie, Prozessdesign, Betriebsbedingungen, Kundenspezifikationen und die Qualifizierung im kommerziellen Maßstab. Die in untersuchten Proben festgestellten niedrigen Konzentrationen von Chlor, Pb, Th, U und anderen Elementen können vorteilhaft sein, ersetzen jedoch nicht die notwendige nachgelagerte Reinigung und garantieren nicht, dass künftige Produkte bestimmte Batterie-, technische oder kundenspezifische Qualitätsanforderungen erfüllen. Explorations- und geochemische Vektorrisiken: Die mögliche Nutzung der Orthopyroxen-Chemie, einschließlich der Mg#, als Indikator für chlorärmere Phosphatmineralisierung bleibt interpretativ und bedarf weiterer Validierung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich dieser Zusammenhang als ausreichend konstant oder praktisch nutzbar für künftige Explorationsziele, Gehaltskontrolle, selektiven Abbau, Materialmischung oder operative Entscheidungen über die gesamte Lagerstätte hinweg erweist. Exportkredit- und Projektfinanzierungsrisiken: Die Unterstützung durch SERV, EIFO sowie weitere Exportkreditagenturen oder staatliche Stellen ist weiterhin indikativ und an Bedingungen geknüpft. Es kann nicht gewährleistet werden, dass daraus eine definitive Finanzierung entsteht oder dass Finanzierungen in den derzeit erwarteten Beträgen, Währungen, Strukturen oder zu den vorgesehenen Konditionen verfügbar sein werden. Eine Projektfinanzierung kann von zahlreichen Faktoren abhängen, darunter der Abschluss der Machbarkeitsstudie, Genehmigungen, Beschaffungsentscheidungen, anrechenbarer Exportanteil, Due-Diligence-Prüfungen der Kreditgeber, Rohstoffpreisannahmen, Bauverträge, Abnahmevereinbarungen, Marktbedingungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen der Finanzierungsinstitute zu erfüllen. Die mögliche Beteiligung mehrerer staatlicher oder exportkreditgestützter Finanzierungspartner beseitigt das Finanzierungsrisiko nicht und garantiert auch nicht, dass der gesamte Kapitalbedarf des Projekts ohne zusätzliches Eigenkapital, Fremdkapital oder andere Finanzierungsquellen gedeckt werden kann. Risiken staatlicher Förderung und Infrastruktur: Staatliche Beiträge und Förderprogramme können an Bedingungen, Meilensteine sowie Anforderungen hinsichtlich förderfähiger Ausgaben, Berichterstattung und Compliance geknüpft sein. Finanzierungen für Infrastrukturplanung oder Engineering garantieren nicht, dass Stromleitungen, Umspannwerke, Straßen oder andere damit verbundene Infrastruktur letztlich genehmigt, finanziert oder gebaut werden. Infrastrukturbedarf, Trassenführungen, Kosten, Eigentumsstrukturen und Zeitpläne können sich im Zuge der weiteren Planung und Genehmigungsverfahren wesentlich verändern. Genehmigungs- und regulatorische Risiken: Die Entwicklung von Bégin-Lamarche unterliegt weiterhin Genehmigungen auf Bundes-, Provinz- und weiteren regulatorischen Ebenen, Umweltprüfungen, Konsultationen mit indigenen Gemeinschaften sowie weiteren Zulassungsverfahren. Der Filon-Unterstützungsstatus in Québec kann die Koordination erleichtern, garantiert jedoch weder eine Genehmigung noch eine Beschleunigung einzelner regulatorischer Entscheidungen über die geltenden gesetzlichen und administrativen Anforderungen hinaus. Kommerzielle und Umsetzungsrisiken: Abnahmevereinbarungen, Lieferantenbeziehungen, Engineering-Partnerschaften und weitere kommerzielle Vereinbarungen unterliegen der Vertragserfüllung durch Gegenparteien, vertraglichen Bedingungen, Produktspezifikationen, Qualifizierungsanforderungen, Preisbildungsmechanismen und weiteren kommerziellen Faktoren. Die Entwicklung von Bégin-Lamarche unterliegt zudem Bau- und Beschaffungsrisiken, der Verfügbarkeit von Anlagen und Ausrüstung, Arbeitskräfteverfügbarkeit, Inflation, Lieferkettenstörungen, Kostensteigerungen, Terminverzögerungen und weiteren Risiken, wie sie für große Bergbau- und Industrieprojekte typisch sind. Kapitalmarktrisiken: Hinweise auf die Nasdaq-Notierung von First Phosphate, Aktienkursentwicklung, Handelsvolumen, Marktkapitalisierung oder Investorenbeteiligung beziehen sich ausschließlich auf historische Beobachtungen und sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Die an der Nasdaq gehandelten ADRs des Unternehmens garantieren weder dauerhaftes Investoreninteresse noch höhere Liquidität, besseren Zugang zu Finanzierungen oder steigende Wertpapierkurse. Zur Klarstellung: 10 First Phosphate ADRs entsprechen 1 Stammaktie von First Phosphate. Risiken technischer Berichte und Informationsquellen: Dieser Bericht stützt sich auf öffentlich zugängliche Informationen, Pressemitteilungen von First Phosphate, technische Berichte, Regierungsmitteilungen, die hierin behandelte peer-reviewte wissenschaftliche Veröffentlichung sowie weitere als zuverlässig erachtete Informationsquellen. Rockstone und der Autor haben nicht sämtliche geologischen, mineralogischen, metallurgischen, wirtschaftlichen, ingenieurtechnischen, infrastrukturellen, finanziellen oder kommerziellen Angaben unabhängig überprüft. Leser sollten die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen von First Phosphate, die auf SEDAR+ eingereichten technischen Berichte sowie die ursprüngliche peer-reviewte wissenschaftliche Veröffentlichung für vollständige technische Informationen konsultieren. Risiken im Zusammenhang mit Peer Review und Autorenbeziehungen: Die peer-reviewte Studie wurde finanziell von First Phosphate Corp. unterstützt und umfasste Autoren mit offengelegten Beziehungen zu First Phosphate und Laurentia Exploration. Diese Beziehungen werden in der Veröffentlichung offengelegt. Das Peer-Review-Verfahren ist nicht mit einem unabhängigen technischen Bericht nach kapitalmarktrechtlichen Standards gleichzusetzen und stellt auch keine unabhängige Bestätigung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Projekts dar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Interpretationen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den in diesem Bericht ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, hierin enthaltene Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Frühere Leistungen, metallurgische Ergebnisse, Explorationserfolge, Mineralressourcenschätzungen, vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien, staatliche Unterstützung, Interesse von Exportkreditagenturen, Finanzierungsindikationen, Vergleiche mit anderen Unternehmen oder Projekten, Kapitalmarktereignisse und Branchenentwicklungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse verstanden werden.

Offenlegung von Interessen und Hinweise für Anleger: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung, Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind weder registrierte Broker-Dealer noch Anlageberater oder Finanzberater. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Leser einen qualifizierten Finanzberater, einen registrierten Broker-Dealer und gegebenenfalls Rechts- oder Steuerberater konsultieren. Leser sollten eine Anlageentscheidung niemals ausschließlich auf Grundlage eines Online- oder gedruckten Berichts treffen, einschließlich dieses Rockstone-Berichts, insbesondere wenn die erörterten Wertpapiere kleine, wenig liquide gehandelte oder sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindliche börsennotierte Unternehmen betreffen. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Connect 4 Marketing Ltd. im Namen von First Phosphate Corp. eine Vergütung in Höhe von 21.000 CAD für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Initiierungsberichts über einen Leistungszeitraum von 3 Monaten. Diese Vergütung stellt einen Interessenkonflikt dar und kann die Objektivität dieses Berichts beeinträchtigen. Zum Datum dieses Berichts hält der Autor keine Wertpapiere von First Phosphate Corp., beabsichtigt jedoch, eine Position aufzubauen. Sollte der Autor Wertpapiere von First Phosphate erwerben, könnte er von einem höheren Handelsvolumen oder einem Anstieg des Aktienkurses profitieren. Der Autor kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Wertpapiere von First Phosphate oder von vergleichbaren Unternehmen kaufen oder verkaufen, wodurch weitere Interessenkonflikte entstehen können. Dementsprechend bestehen mehrere Interessenkonflikte. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht als unabhängige Finanzanalyse, Investmentresearch oder Empfehlung verstanden werden. Dieser Bericht ist als bezahlte Werbepublikation zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die in diesem Bericht geäußerten Ansichten und Meinungen sind jene von Rockstone und dem Autor und beruhen auf Informationen, die vom Unternehmen, von Unternehmensvertretern, aus öffentlich zugänglichen Offenlegungen und aus anderen öffentlich verfügbaren Quellen stammen, die als zuverlässig angesehen werden. Rockstone und der Autor haben weder eine unabhängige Due-Diligence-Prüfung noch eine unabhängige Überprüfung sämtlicher in diesem Bericht enthaltener Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nützlichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck der hierin enthaltenen Informationen, Daten, Aussagen, Interpretationen, Schätzungen, Prognosen, Vergleiche, Grafiken, Tabellen, Bilder oder sonstigen Inhalte. Rockstone und der Autor garantieren nicht, dass sich ein in diesem Bericht genanntes Unternehmen wie erwartet entwickeln wird, dass Explorationsergebnisse zu Mineralressourcen, wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätten oder einer Minenentwicklung führen werden oder dass sich Vergleiche mit anderen Unternehmen, Projekten, Jurisdiktionen oder Marktentwicklungen als zutreffend erweisen oder tatsächlich eintreten werden. Zur Klarstellung: Dieser Bericht ist nicht zur Verbreitung an oder Nutzung durch Personen oder Unternehmen in Jurisdiktionen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Leser sind allein dafür verantwortlich sicherzustellen, dass ihr Zugriff auf diesen Bericht, dessen Prüfung und Nutzung in ihrer jeweiligen Jurisdiktion rechtmäßig sind. Weder Rockstone noch der Autor übernehmen eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Verluste, Schäden, Kosten oder Aufwendungen, die aus der Nutzung dieses Berichts oder aus Anlageentscheidungen entstehen, die im Vertrauen auf diesen Bericht getroffen wurden. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss sorgfältig. Sollten Sie mit dem Haftungsausschluss nicht einverstanden sein, dürfen Sie weder auf diese Website noch auf diesen Bericht oder damit verbundene PDF- oder Online-Publikationen zugreifen. Durch den Zugriff auf oder die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts gilt der Haftungsausschluss als akzeptiert, unabhängig davon, ob Sie ihn tatsächlich gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und informativer Natur und dürfen nicht als individuelle Anlage-, Finanz-, Rechts-, Steuer- oder sonstige professionelle Beratung ausgelegt werden. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder wurden, sofern nicht anders gekennzeichnet, mit Quellenangabe versehen oder verlinkt, von Stockwatch.com, TradingView.com, First Phosphate Corp. und aus öffentlich zugänglichen Quellen bezogen. Das Titelbild wurde von 123rf.com bezogen und lizenziert.