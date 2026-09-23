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    Rockstone News - Die milliardenschwere geologische Geschichte hinter First Phosphates Bégin-Lamarche-Lagerstätte

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    Uraltes Magma, moderne Batterien

    Rockstone News - Die milliardenschwere geologische Geschichte hinter First Phosphates Bégin-Lamarche-Lagerstätte - Uraltes Magma, moderne Batterien
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

     

    Ein Bild, das Wolke, Screenshot, Schnee, Nebel enthält. Automatisch generierte Beschreibung

    Veröffentlichung im Auftrag von First Phosphate Corp.

     

    Vor mehr als einer Milliarde Jahren, lange bevor es Elektrofahrzeuge, Batteriefabriken oder die heutige Energiewende gab, kühlten tief unter dem Gebiet des heutigen Québec gewaltige Magmakörper langsam ab. Während sie kristallisierten, entstand etwas geologisch Außergewöhnliches: Mächtige, apatitreiche Phosphatschichten mit einer chemischen Zusammensetzung, die für eine der heute am schnellsten wachsenden Batterietechnologien von großer Bedeutung sein könnte.

     

    Eine in Ore Geology Reviews veröffentlichte, peer-reviewte Studie zeichnet die Entstehung der Bégin-Lamarche-Lagerstätte von First Phosphate über mehr als eine Milliarde Jahre zurück und hilft zu erklären, warum ihre Phosphatmineralisierung ungewöhnlich hohe Apatitgehalte mit vergleichsweise niedrigen Chlorwerten und sehr geringen Konzentrationen mehrerer potenziell problematischer Elemente verbindet. Die Bedeutung dieser Arbeit reicht damit weit über die akademische Geologie hinaus: Sie schlägt eine direkte Brücke zwischen der natürlichen Entstehungsgeschichte der Lagerstätte und First Phosphates Strategie, gereinigte Phosphorsäure für die nordamerikanische LFP-Batterieindustrie bereitzustellen.

     

    In gewisser Weise könnten genau jene geologischen Prozesse, die Bégin-Lamarche vor mehr als einer Milliarde Jahren formten, die Phosphateigenschaften geschaffen haben, nach denen moderne Batterie-Lieferketten heute suchen. Was einst geschmolzenes Gestein tief in der Erdkruste war, könnte künftig Teil einer strategisch wichtigen nordamerikanischen Quelle für LFP-Batteriematerialien werden.

     

    Am Montag verkündete First Phosphate Corp. (CSE: PHOS; Nasdaq: PHOS; WKN: A3DQCH), dass Bégin-Lamarche Gegenstand einer peer-reviewten wissenschaftlichen Studie in Ore Geology Reviews war, einer Elsevier-Fachzeitschrift mit Schwerpunkt auf Lagerstättengeologie und mineralischen Rohstoffen. Die Studie wurde von Forschern der Queen’s University und der Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) erstellt und untersucht die Mountain-, North- und South-Zonen.

     

    Für Rockstone-Leser, die First Phosphate seit Anfang August verfolgen, fügt sich die Veröffentlichung in eine breitere Abfolge von Fortschritten ein, mit denen das Projekt schrittweise weiterentwickelt und Risiken reduziert werden. Das Wachstum und die Aufwertung der Ressource, die stärkere Präsenz an den Kapitalmärkten sowie die zunehmende internationale Finanzierungsunterstützung haben die Entwicklungsgrundlage bereits auf mehreren Ebenen gestärkt. Die neue wissenschaftliche Arbeit geht nun noch tiefer – bis zu den geologischen Ursprüngen der Lagerstätte selbst – und hilft zu erklären, warum die Mineralisierung genau jene Eigenschaften besitzt, auf denen First Phosphates Downstream-Strategie aufbaut.

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