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    Tote bei russischem Bombardement im Gebiet Donezk

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier Tote und vier Verletzte nach Bombenangriffen
    • Vier Gleitbomben trafen die Siedlung Olexandriwka
    • Wohnhaus zerstört, zahlreiche Gebäude beschädigt
    Tote bei russischem Bombardement im Gebiet Donezk
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KRAMATORSK (dpa-AFX) - Bei russischen Bombenangriffen sind im ostukrainischen Gebiet Donezk mindestens vier Menschen getötet worden. Nach Angaben von Militärgouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram wurden vier weitere Menschen verletzt. Insgesamt seien vier Gleitbomben auf die Siedlung Olexandriwka abgeworfen worden.

    Demnach wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus komplett zerstört und elf beschädigt. Schäden habe es auch an 42 Einfamilienhäusern, einem Kindergarten, einem Geschäft und einem Verwaltungsgebäude gegeben. Filaschkin forderte die verbliebenen Bewohner der umkämpften Region zur Flucht auf. Olexandriwka liegt etwa 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

    Gleitbomben sind Bomben, die mit Flügelkonstruktionen ausgestattet sind. Sie werden von russischen Kampfjets aus großer Entfernung und Höhe abgeworfen. So können sie ungefährdet von der ukrainischen Flugabwehr ins Ziel gleiten. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/nas






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