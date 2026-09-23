Börsen Start Update
Börsenstart USA - 23.09. - US Tech 100 schwach -0,59 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 51.692,28 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: Salesforce +2,50 %, IBM +2,43 %, Boeing +2,24 %, Travelers Companies +2,07 %, Amazon -1,35 %
Flop-Werte: McDonald's -4,29 %, The Home Depot -1,44 %, Unitedhealth Group -1,35 %
Der US Tech 100 steht bei 30.547,61 PKT und verliert bisher -0,59 %.
Top-Werte: Meta Platforms (A) +3,77 %, Palantir +3,25 %, Cadence Design Systems +2,69 %, Workday (A) +2,64 %, Datadog Registered (A) +2,53 %
Flop-Werte: Paychex -8,14 %, AppLovin Registered (A) -6,17 %, Booking Holdings -4,10 %, Airbnb Registered (A) -3,85 %, DoorDash Registered (A) -2,87 %
Der US 500 steht bei 7.735,82 PKT und verliert bisher -0,38 %.
Top-Werte: Moderna +5,06 %, Veeva Systems Registered (A) +4,45 %, Meta Platforms (A) +3,77 %, Hewlett Packard Enterprise +3,52 %, Universal Health Services (B) +3,51 %
Flop-Werte: Paychex -8,14 %, AppLovin Registered (A) -6,17 %, Expedia Group -5,76 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -5,34 %, GoDaddy Registered (A) -4,32 %
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