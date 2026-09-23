Moderna Aktie legt weiter zu - +5,06 % - 23.09.2026

Die Moderna Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,06 % auf 167,21€ zulegen. Das sind +8,06 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +5,62 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 167,21€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +231,18 % verbuchen.

Auf Wochensicht steht bei der Moderna Aktie damit ein Gewinn von +35,17 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,76 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Moderna +561,45 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,38 %. Moderna entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +35,17 % 1 Monat +34,76 % 3 Monate +231,18 % 1 Jahr +647,57 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.09.2026, 16:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally von Moderna, die technisch durch Ausbruchssignale und ein stabilisiertes höheres Niveau gestützt gesehen wird. Zugleich gilt die Bewertung nach der Verneunfachung binnen eines Jahres als ambitioniert; einige verlagern Kapital zu günstiger bewerteter BioNTech. Der Widerruf wichtiger mRNA-Patente wird als Risiko gesehen, bislang aber als kursseitig begrenzt bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,25 Mrd.EUR € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,70 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,79 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,53 %. BioNTech legt um +0,23 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Moderna Aktie?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.