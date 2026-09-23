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    Kommt heute die Entscheidung?

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    Milliarden-Bundeswehr-Deal für Secunet: Aktie zieht zweistellig an

    Secunet winkt Reuters zufolge ein milliardenschwerer Rahmenvertrag mit dem Bund. Der Haushaltsausschuss soll am Mitttwoch zustimmen, es geht Aufträge von bis zu 1,7 Milliarden Euro.

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    Kommt heute die Entscheidung? - Milliarden-Bundeswehr-Deal für Secunet: Aktie zieht zweistellig an
    Foto: Nicolas Armer - dpa

    Die Aktie von IT-Dienstleister Secunet ist am Mittwoch kräftig angezogen. Nach einem starken Wochenstart steht die Aktie kurz vor DAX-Schluss mit bei 255 Euro, das ist ein Plus von mehr als 26 Prozent seit Montag. Das ist der höchste Stand seit 4 Jahren.

    Die steile Erholung der vergangenen Tage setzt sich damit fort. Innerhalb des vergangenen Monats hat die Aktie mehr als 44 Prozent gewonnen.

    Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch meldet, will der Haushaltsausschuss des Bundestags zeitnah über eine Vereinbarung mit dem Unternehmen entscheiden. Im Zentrum steht die Modernisierung der Verschlüsselungstechnik für die Kommunikationsnetze der Bundeswehr.

    Ein erster Teilauftrag mit einem Volumen von etwas über 100 Millionen Euro soll im kommenden Jahr anlaufen. Der Rahmenvertrag baut auf einer bestehenden Zusammenarbeit mit Secunet auf und läuft vier Jahre. Laut dem Papier könnte das Gesamtvolumen der Bundeswehr-Aufträge bis zu 1,7 Milliarden Euro erreichen. Offiziell bestätigt sind diese Zahlen bislang jedoch nicht.

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    Rückenwind gibt es auch durch den jüngsten Hackerangriff auf die Berliner Verwaltung. Secunet gilt als deutscher Platzhirsch bei entsprechenden Lösungen und dürfte von der regen Nachfrage profitieren. Sie speist sich aus dem Streben nach digitaler Souveränität, dem Schutz vor Cyberbedrohungen und dem wachsenden Bedarf in Verteidigung und innerer Sicherheit.

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    Die Analysten von mwb research sehen darin Rückenwind für die Nachfrage, aber keinen kurzfristigen Ergebnistreiber. In ihrer Studie von Anfang September bestätigten sie die Einstufung auf Halten und das Kursziel von 210 Euro.

    Damals notierte die Aktie noch knapp unter 200 Euro, inzwischen liegt sie klar darüber. Die Prognosen blieben unverändert: Für 2026 erwarten die Experten einen Umsatz von 504,7 Millionen Euro, ein Plus von 10 Prozent, bei einem Gewinn je Aktie von 6,21 Euro. Auftragseingang und Auftragsbestand bezeichnen sie als stark, der Bestand liege auf Rekordniveau.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,70 % und einem Kurs von 250,5EUR auf Tradegate (23. September 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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    Kommt heute die Entscheidung? Milliarden-Bundeswehr-Deal für Secunet: Aktie zieht zweistellig an Secunet nimmt Fahrt auf: Die Aktie klettert am Montag um mehr als 7 Prozent und erreicht den höchsten Stand seit Februar. Der jüngste Hackerangriff auf die Berliner Verwaltung liefert zusätzlichen Rückenwind.
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