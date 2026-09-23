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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,32 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +3,96 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,94 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,96 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,54 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -3,27 %
    Platz 4
    Performance 1M: +14,45 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,27 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 5
    Performance 1M: -13,42 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    Verbio
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 6
    Performance 1M: -11,41 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den verhaltenen Verbio-Kurs um etwa 29,70 bis über 31 Euro und die Einschätzung, die Aktie sei günstig bewertet. Im Mittelpunkt steht das Risiko sinkender THG-Preise durch steigende E-Auto-Zulassungen, mehr Prämienanträge und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Andere sehen 2026/2028 eher knappe Quoten und steigende Preise. Zudem werden mögliche Gas- und Strommarkteffekte, fehlende E-Auto-Analysen in Berichten sowie Fonds- und Optionsscheinaktivitäten diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 7
    Performance 1M: +12,09 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: -2,33 %
    Platz 8
    Performance 1M: +5,07 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,33 %.

    freenet
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 9
    Performance 1M: -2,72 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 10
    Performance 1M: -0,71 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 11
    Performance 1M: +8,06 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    Kontron
    Tagesperformance: -2,20 %
    Platz 12
    Performance 1M: -2,56 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die erhöhten 2030-Ziele: 2,6 Mrd. € Umsatz und 420 Mio. € EBITDA. Erwartungen richten sich auf Wachstum in Defense, Software, Transport und Edge AI sowie Synergien mit Ennoconn/Foxconn. Diskutiert werden Dividenden statt Aktienrückkäufen und ein geplanter Ergebnisanstieg. Kritisch gesehen werden uneinheitliche Segmentdaten, schwaches organisches Wachstum und die Plausibilität der Prognosen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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