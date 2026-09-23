Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 2
Performance 1M: -8,94 %
Performance 1M: -8,94 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 3
Performance 1M: +7,54 %
Performance 1M: +7,54 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 4
Performance 1M: +14,45 %
Performance 1M: +14,45 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 5
Performance 1M: -13,42 %
Performance 1M: -13,42 %
Verbio
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 6
Performance 1M: -11,41 %
Performance 1M: -11,41 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den verhaltenen Verbio-Kurs um etwa 29,70 bis über 31 Euro und die Einschätzung, die Aktie sei günstig bewertet. Im Mittelpunkt steht das Risiko sinkender THG-Preise durch steigende E-Auto-Zulassungen, mehr Prämienanträge und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Andere sehen 2026/2028 eher knappe Quoten und steigende Preise. Zudem werden mögliche Gas- und Strommarkteffekte, fehlende E-Auto-Analysen in Berichten sowie Fonds- und Optionsscheinaktivitäten diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 7
Performance 1M: +12,09 %
Performance 1M: +12,09 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 8
Performance 1M: +5,07 %
Performance 1M: +5,07 %
freenet
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 9
Performance 1M: -2,72 %
Performance 1M: -2,72 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 10
Performance 1M: -0,71 %
Performance 1M: -0,71 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 11
Performance 1M: +8,06 %
Performance 1M: +8,06 %
Kontron
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 12
Performance 1M: -2,56 %
Performance 1M: -2,56 %
? wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die erhöhten 2030-Ziele: 2,6 Mrd. € Umsatz und 420 Mio. € EBITDA. Erwartungen richten sich auf Wachstum in Defense, Software, Transport und Edge AI sowie Synergien mit Ennoconn/Foxconn. Diskutiert werden Dividenden statt Aktienrückkäufen und ein geplanter Ergebnisanstieg. Kritisch gesehen werden uneinheitliche Segmentdaten, schwaches organisches Wachstum und die Plausibilität der Prognosen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.
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