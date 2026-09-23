Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den verhaltenen Verbio-Kurs um etwa 29,70 bis über 31 Euro und die Einschätzung, die Aktie sei günstig bewertet. Im Mittelpunkt steht das Risiko sinkender THG-Preise durch steigende E-Auto-Zulassungen, mehr Prämienanträge und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Andere sehen 2026/2028 eher knappe Quoten und steigende Preise. Zudem werden mögliche Gas- und Strommarkteffekte, fehlende E-Auto-Analysen in Berichten sowie Fonds- und Optionsscheinaktivitäten diskutiert.