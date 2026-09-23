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    Lawrow und Rubio treffen sich bei UN in New York

    Für Sie zusammengefasst
    • Lawrow und Rubio treffen sich am Rande der UN-Tagung
    • Gesprächsinhalte des Treffens wurden zunächst nicht bekannt
    • Der Ukraine-Krieg bleibt zentraler Streitpunkt
    Lawrow und Rubio treffen sich bei UN in New York
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU/NEW YORK (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Marco Rubio sind am Rande der UN-Generaldebatte in New York zu einem Treffen zusammengekommen. Das russische Außenministerium teilte Fotos davon auf der Plattform X, Angaben zu Gesprächsinhalten machte es dabei nicht. Auch seitens der USA gab es zunächst keine offiziellen Informationen.

    Die russisch-amerikanischen Beziehungen sind weiter angespannt, auch wenn US-Präsident Donald Trump stets seine angeblich gute Beziehung zu Kremlchef Wladimir Putin hervorhebt.

    Lawrow und Rubio hatten zuvor zuletzt im Juli bei einem Außenministertreffen der Staatengruppe Asean in Manila miteinander gesprochen. Die Moskauer Seite hatte das Treffen groß angekündigt - es dauerte dann aber nur 35 Minuten und brachte keine Annäherung beim Hauptstreitpunkt, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

    Die USA sehen sich als Vermittler in dem bereits seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg. Bislang erzielten sie aber keine nennenswerten Fortschritte für ein Kriegsende.

    Vor der UN-Versammlung in New York wird heute auch eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet./fsp/DP/nas







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