Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 23.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Mercedes-Benz-Aktie und ihre niedrige Bewertung. Diskutiert werden das stützende Aktienrückkaufprogramm, eine mögliche Dividende aus operativem Gewinn sowie die Hoffnung auf steigende Absätze und eine Kurserholung über 75 Euro. Skeptiker erwarten dagegen weitere Kursrückgänge, Prognose- und Dividendenkürzungen sowie Belastungen durch China-Konkurrenz, Zölle, Margendruck und Marktanteilsverluste.