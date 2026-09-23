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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 23.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 23.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,05 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,63 %
    Platz 2
    Performance 1M: +7,54 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,63 %.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 3
    Performance 1M: -7,14 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Mercedes-Benz-Aktie und ihre niedrige Bewertung. Diskutiert werden das stützende Aktienrückkaufprogramm, eine mögliche Dividende aus operativem Gewinn sowie die Hoffnung auf steigende Absätze und eine Kurserholung über 75 Euro. Skeptiker erwarten dagegen weitere Kursrückgänge, Prognose- und Dividendenkürzungen sowie Belastungen durch China-Konkurrenz, Zölle, Margendruck und Marktanteilsverluste.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

    Allianz
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 4
    Performance 1M: -6,10 %
    Chart Allianz
    ISIN: DE0008404005
    WKN: 840400
    Die Allianz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Allianz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Korrektur der Allianz-Aktie nach dem Jahreshoch, Gewinnmitnahmen und mögliche Unterstützung bei etwa 409 Euro. Einige Anleger planen Käufe bei 395 bis 400 Euro. Technisch wird der Rückgang mit dem Unterschreiten der GD20 und GD38 erklärt. Zudem wird diskutiert, ob KI-Assistenten wie Meta Muse und Vergleichsportale den Versicherungswechsel erleichtern und Vermittlerprovisionen belasten könnten; für das Allianz-Kerngeschäft wird nur ein begrenztes Risiko gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

    BMW
    Tagesperformance: -3,22 %
    Platz 5
    Performance 1M: +1,75 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,22 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erneuten Kursrückgang der BMW-Aktie unter 60 Euro, mögliche Belastungen durch VW und China sowie das 52-Wochen-Tief von 56,40 Euro. Mit Spannung werden die Q3-Zahlen am 4. November erwartet; Restrukturierungskosten könnten zu einem Nettoverlust führen. Ein iX3-Rückruf wird unterschiedlich bewertet: 145 betroffene Fahrzeuge stehen rund 100.000 Bestellungen gegenüber. Die Leerverkaufsquote liegt bei 1 Prozent, ein Kursziel von 85 Euro bleibt umstritten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,80 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den VW-Kurs nahe 70 Euro und die jüngsten Abschläge bei deutschen Autowerten. Diskutiert werden die schwache Profitabilität der deutschen Werke, notwendige Kostensenkungen und sinkende Marktanteile durch chinesische Konkurrenz. Dem stehen Berichte über hohe E-Auto-Nachfrage, lange Lieferzeiten, steigende Skoda-Auslieferungen und mögliche positive Effekte staatlicher Kaufanreize gegenüber. Die Einschätzungen reichen von deutlicher Unterbewertung bis zu weiter sinkenden Gewinnen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Koninklijke Ahold Delhaize
    Tagesperformance: -2,84 %
    Platz 7
    Performance 1M: +3,83 %
    Chart Koninklijke Ahold Delhaize
    ISIN: NL0011794037
    WKN: A2ANT0
    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,84 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -2,59 %
    Platz 8
    Performance 1M: -2,79 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,59 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Deutschen Bank und uneinheitliche technische Signale. Diskutiert werden mögliche Rücksetzer auf 28 oder sogar 24 Euro sowie Erholungen in Richtung 34, 38 bis 40 Euro bis Jahresende. Als Belastungen gelten eine mögliche Kapitalverschiebung in Technologiewerte durch KI und eine Warnung vor schwächerem Investmentbanking. Zudem werden Zinsentscheidungen, Kreditausfallrisiken und die Bewertung künftiger Erträge erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    ENI
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,15 %
    Chart ENI
    ISIN: IT0003132476
    WKN: 897791
    Die ENI Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -2,40 %
    Platz 10
    Performance 1M: -11,02 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,40 %.

    Hermes International
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 11
    Performance 1M: -12,58 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 12
    Performance 1M: -11,65 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    adidas
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 13
    Performance 1M: -4,36 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile und zuletzt wieder rückläufige Kursentwicklung der adidas-Aktie. Anleger berichten von hohen Buchverlusten und Einstiegen um 160 Euro, zeigen sich teils dennoch zuversichtlich. Als mögliche Grundlage für eine Erholung werden die starke Marke und die Produktpipeline genannt; zugleich bestehen Zweifel am Turnaround. Einzelne Beiträge erwarten langfristig deutlich höhere Kurse bis 1.000 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 14
    Performance 1M: -14,00 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursschwäche unter 1.000 Euro, die Marke von 983 Euro und einen möglichen Test der letzten Tiefs. Rheinmetall wird gegenüber europäischen Rüstungswerten als schwächer bewertet; ein klarer Verkaufsdruck fehlt, viele warten auf den Quartalsbericht. Diskutiert werden zudem Arminius-Aufträge von 12,4 bis 40 Mrd. Euro, deren begrenzter Kurseffekt wegen des hohen Auftragsbestands und der Aufteilung mit KNDS, sowie mögliche iMBT-Aufträge. Hohe Auslastung könnte die Gewinne überproportional steigern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 15
    Performance 1M: -20,19 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

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