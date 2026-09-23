Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 23.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,63 %
Performance 1M: +7,54 %
Tagesperformance: -3,60 %
Performance 1M: -7,14 %
? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,30 %
Performance 1M: -6,10 %
? wallstreetONLINE-Community zu Allianz (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,22 %
Performance 1M: +1,75 %
? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: +0,80 %
? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,84 %
Performance 1M: +3,83 %
Tagesperformance: -2,59 %
Performance 1M: -2,79 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: -3,15 %
Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: -11,02 %
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: -12,58 %
Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: -11,65 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -4,36 %
? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,07 %
Performance 1M: -14,00 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,06 %
Performance 1M: -20,19 %