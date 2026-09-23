🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Abschied von Kohle und Co

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berlin hinterlegt Plan bei UN

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland plant den Fossilausstieg bis 2045
    • Fossile Energien deckten 2024 noch 65 Prozent
    • Verbände loben den Plan, kritisieren Umsetzung
    Abschied von Kohle und Co - Berlin hinterlegt Plan bei UN
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Deutschland hat bei den Vereinten Nationen seinen Plan vorgelegt, wie bis 2045 der komplette Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas gelingen soll. "Die Abkehr von fossilen Energien verbindet Unabhängigkeit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz miteinander", erklärte Umweltminister Carsten Schneider (SPD) in New York. "Unser Fahrplan soll international ein Zeichen setzen. Ich bin sicher, dass viele weitere Länder folgen werden."

    2024 stellten fossile Brennstoffe noch 65 Prozent des deutschen Energieverbrauchs, wie Schneider mitteilte. 98 Prozent des Mineralöls und 95 Prozent des Erdgases seien importiert worden. Die Gesamtkosten hätten damals schon 76 Milliarden Euro betragen und seien seither wegen der Iran-Krise massiv gestiegen.

    Umstieg läuft schon

    Schneiders Sicht: "Wenn die Lage an der Straße von Hormus darüber entscheidet, ob Menschen sich den täglichen Weg zur Arbeit noch leisten können, ist das kein guter Zustand. Wir müssen die Abhängigkeit von fossilen Energien überwinden und wir können sie überwinden."

    Den Umstieg und den Zeitplan bis 2045 hält er für machbar. Der Anteil erneuerbarer Energien steige in Deutschland rasant, der Hochlauf der Elektromobilität nehme Fahrt auf, und 2025 seien erstmals mehr Wärmepumpen als Gasheizungen verkauft worden, meinte der Umweltminister. Die sogenannte Roadmap hatte am Mittwoch auch das Bundeskabinett beraten.

    Lob von Umweltverbänden

    Schon bei der Klimakonferenz 2023 in Dubai hatte die Weltgemeinschaft eine schrittweise Abkehr von Öl, Kohle und Gas beschlossen - wann und wie dies geschehen soll, wurde aber nicht näher präzisiert, auch nicht beim jüngsten Gipfel in Brasilien. Im April berieten 57 Staaten einschließlich Deutschland auf einer eigenen Konferenz, wie der Ausstieg konkret gelingen kann.

    Die Umweltorganisationen BUND, Germanwatch und Greenpeace begrüßten den Ausstiegsfahrplan der Bundesregierung. "Deutschland zeigt mit dieser Ankündigung ein Lebenszeichen in der internationalen Klimapolitik", lobte Greenpeace-Energieexpertin Mira Jäger. Sie beklagte allerdings, dass "die Bundesregierung gleichzeitig die Ölbranche subventioniert, die Wärmewende ausbremst und den Ausbau der Erneuerbaren verlangsamt"./vsr/DP/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Abschied von Kohle und Co Berlin hinterlegt Plan bei UN Deutschland hat bei den Vereinten Nationen seinen Plan vorgelegt, wie bis 2045 der komplette Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas gelingen soll. "Die Abkehr von fossilen Energien verbindet Unabhängigkeit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz miteinander", …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     