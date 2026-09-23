DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 85 auf 89 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Mit dem Strategieprogramm "Refocus" stärke der Spezialchemiekonzern seine Ertragsperspektive, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hofft nun bis Dezember 2026 auf eine Entscheidung der US-Regierung u?ber die ku?nftigen Rahmenbedingungen fu?r Polysilicium-Importe. Diese bleibe ein Schlu?sselrisiko./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 89,60EUR auf Tradegate (23. September 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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