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    Börse Stuttgart

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    AMD knackt die Billionen-Dollar-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • AMD erreicht erstmals eine Billion US-Dollar
    • KI-Nachfrage treibt AMDs Rechenzentrumsgeschäft
    • DAX startet leicht im Minus bei 25.549 Punkten
    Börse Stuttgart - AMD knackt die Billionen-Dollar-Marke
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 23.09.2026 | 13:35 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder AMD knackt die Billionen-Dollar-Marke
    Der Chiphersteller AMD (WKN 863186) hat am Montag erstmals eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreicht. AMD ist damit der vierte US-Chiphersteller über dieser Marke - nach Nvidia, Broadcom und Micron. Hintergrund ist die Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz: Im Oktober 2025 hatte AMD mit OpenAI einen Liefervertrag über eine installierte Leistung von sechs Gigawatt abgeschlossen, der die Lieferung von sogenannten Instinct-MI450-Prozessoren ab dem zweiten Halbjahr 2026 vorsieht. Zugleich orderte der Cloud-Anbieter Oracle 50.000 MI450-Chips für einen KI-Supercluster. Die großen Cloud-Betreiber setzen damit nicht mehr ausschließlich auf Nvidia, sondern bauen ihre Rechenkapazitäten mit einem weiteren Anbieter aus. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026, veröffentlicht im August, hatte AMD einen Umsatz von 11,54 Milliarden Dollar gemeldet, 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Rechenzentrumsgeschäft steuerte 6,7 Milliarden Dollar bei und verdoppelte seinen Umsatz im Jahresvergleich. AMD-Chefin Lisa Su (CEO) stellte auf der Analystenkonferenz im August in Aussicht, den Rechenzentrumsumsatz bis 2027 mehr als verdoppeln zu wollen. Die AMD-Aktie notiert aktuell bei 542,30 Euro an der Börse Stuttgart (Stand: 10:37 Uhr). Der DAX ist in den heutigen Tag mit leichten Abschlägen gestartet. Er notiert rund 0,2 Prozent im Minus bei 25.549 Punkten (Stand: 10:23 Uhr). An den US-Börsen schloss der S&P 500 am Dienstag kaum verändert bei 7.764,64 Punkten. Der Nasdaq Composite gewann 0,45 Prozent auf 27.244,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag gestern laut Bundesbank bei 3,45 Prozent nach 3,46 Prozent am Vortag, die der zehnjährigen US-Treasuries bei 4,96 Prozent. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Börse Stuttgart Group 2026.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 539,2 auf Tradegate (23. September 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 631,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 540,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von -0,09 %/+35,06 % bedeutet.






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