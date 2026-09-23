Deutz - Aktie verliert deutlich -4,71 % - 23.09.2026

Rote Vorzeichen bei Deutz: Der Kurs rutscht um -4,71 % auf 11,540€ ab. Die Talfahrt der Deutz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 11,540€, mit einem Minus von -4,71 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutz-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,98 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,72 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutz bisher ein Plus von +43,19 %.

Während Deutz deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,25 %.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,04 % 1 Monat +16,72 % 3 Monate +23,98 % 1 Jahr +27,47 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 23.09.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 168 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,94 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,65 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -2,46 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +2,51 %.

Deutz Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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