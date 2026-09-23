RBC stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche nach Studiendaten zu dem Wirkstoffkandidaten Sefaxersen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Trung Huynh sprach am Mittwoch von einer weiteren positiven Nachricht für den Pharmakonzern und einem bedeutenden Schritt zur Risikominderung für das Sefaxersen-Programm. Zudem werde ein positives Signal für die allgemeine Einschätzung der Produkt-Pipeline der Schweizer gesendet./la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Trung Huynh

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,00 CHF , was eine Steigerung von +24,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer