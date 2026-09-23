RBC stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche nach Studiendaten zu dem Wirkstoffkandidaten Sefaxersen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Trung Huynh sprach am Mittwoch von einer weiteren positiven Nachricht für den Pharmakonzern und einem bedeutenden Schritt zur Risikominderung für das Sefaxersen-Programm. Zudem werde ein positives Signal für die allgemeine Einschätzung der Produkt-Pipeline der Schweizer gesendet./la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:14 / EDT
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Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Trung Huynh
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Trung Huynh
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: CHF
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