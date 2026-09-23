nobilia und Coohom schließen strategische globale Partnerschaft, um die Zukunft der Küchenplanung mit Spatial Intelligence neu zu definieren

VERL, Deutschland, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Mit einem wegweisenden Schritt für die globale Einrichtungsbranche haben nobilia und Coohom eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Diese Allianz verbindet die absolute Spitze der europäischen Küchenfertigung mit der weltweit fortschrittlichsten Spatial-Intelligence-Technologie und beeinflusst damit, wie Menschen ihre Traumräume planen und kaufen.

Die Partnerschaft steht für eine leistungsstarke Verbindung aus Branchenführerschaft und bahnbrechender Innovation. nobilia bringt über 80 Jahre Tradition, deutsche Präzision und umfassende Expertise in der Küchenfertigung ein. Coohom, anerkannt als weltweit größte Plattform für Raumgestaltung, steuert seine praxiserprobten Spatial-Intelligence-Kompetenzen bei und unterstützt damit mehr als 47.000 Unternehmenskunden in über 200 Ländern und Regionen – vollständig verfügbar in 16 Sprachen. Entscheidend ist, dass das Technologieportfolio von Coohom einen nahtlosen digitalen Workflow schafft, der Online-Inspiration und Raumgestaltung direkt mit automatisierter Angebotserstellung, Auftragsmanagement und Fabrikproduktion verbindet. Damit wird die entscheidende Grundlage für eine echte digitale End-to-End-Transformation geschaffen.

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die Einführung des AI Planner, eines intelligenten Beschleunigers, der die Omnichannel Customer Journey grundlegend verändert. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Bildgeneratoren oder Designtools, die lediglich digitale Illusionen erzeugen, schafft Coohoms Spatial Intelligence eine berechenbare physische Realität. Durch die direkte Integration des AI Planner in die Online-Touchpoints der nobilia-Händler entwickeln die Unternehmen das Kundenerlebnis vom passiven Durchblättern eines Katalogs hin zur interaktiven gemeinsamen Gestaltung weiter.

Verbraucher können ihre Wunschküche nun mühelos online mit realen, tatsächlich produzierbaren Produkten von nobilia visualisieren. Diese interaktive Einbindung erfasst nahtlos die konkreten Absichten und Bedürfnisse der Verbraucher und verwandelt Website-Traffic in hochqualifizierte, datenreiche Leads. Kunden kommen mit einem greifbaren Entwurf ins Küchenstudio, sodass Händler wiederkehrende Entwurfsarbeiten überspringen und sich auf eine hochwertige Beratung konzentrieren können.