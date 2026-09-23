ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Volkswagen (VW) auf 'Market-Perform'
- Bernstein belässt Volkswagen auf Market-Perform
- Chinesische Marken gelten als Bedrohung in Europa
- VW behauptet sich besser als viele Wettbewerber
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 73,24 auf Tradegate (23. September 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -0,38 %/+63,76 % bedeutet.
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Die als energisch verkaufte Formelharmonie https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vw-sparplan-102.html ist letztlich eine Einigung auf Untätigkeit und kognitive Verweigerung jetzt. Man erzählt was von agil und lässt neben Chancen auch Notwendigkeiten liegen, offensichtlich fehlt schon Erneuerungswille und die gemeinsame Zukunftsplünderung soll so bleiben. Dabei ist die Aufgabe klar, Kosten runter und vom Markt her denken. Ein Marktführungskonzept ist bei der Erbmasse nicht schwer, falls die Klüngelwirtschaft angegangen wird.
Ich jedenfalls habe dem Diesel, Heizöl, Benzin und Gas tschüss gesagt. Jetzt bleibt am Ende des Monats richtig Geld über weil regenerativ einfach günstig ist und es man selbst in der Hand hat. Egal was in der Welt los ist. 800 km geladen am WE. Kostet gerade mal 10€ da weniger Einspeisung. Man merkt es einfach nicht, dass man für Mobilität Geld ausgibt, wenn einmal investiert wurde
Gewinnwarnung, was bitte ist eine Gewinnwarnung?