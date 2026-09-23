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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Volkswagen (VW) auf 'Market-Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Volkswagen auf Market-Perform
    • Chinesische Marken gelten als Bedrohung in Europa
    • VW behauptet sich besser als viele Wettbewerber
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Volkswagen (VW) auf 'Market-Perform'
    Foto: Ole Spata - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen./gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 73,24 auf Tradegate (23. September 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -0,38 %/+63,76 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 76,94, was eine Steigerung von +5,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kontroverse Bewertung von VW: Skeptiker sehen durch chinesische Konkurrenz, hohe deutsche Kosten, sinkende Marktanteile und Margendruck strukturelle Risiken. Optimisten verweisen auf Škodas starke Auslieferungen, wachsende BEV-Verkäufe und 8,5% operative Rendite. Diskutiert werden Restrukturierung, mögliche Škoda-Abspaltung sowie ein Einstieg um 65 Euro und technische Erholungschancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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