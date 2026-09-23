DZ BANK stuft K+S auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 16,75 Euro belassen. Axel Herlinghaus ging in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ankündigung ein, dass US-Präsident Donald Trump mit Belarus über einen Kali-Deal spreche. Er sprach von einer "inhaltslosen Nebelkerze". Ohne freie Belarus-Lieferkapazitäten und ohne eine aufgehobene Sperrung des litauischen Klaip?da-Hafens du?rfte ein Deal seiner Ansicht nach fast keine Markteffekte haben./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 16,37EUR auf Tradegate (23. September 2026, 17:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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