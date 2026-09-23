JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach einem Analystentreffen auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Es sei erneut über die ältere Frage debattiert worden, wie hoch die angemessene Gebührenmarge für Farmers Management Services (FMS) sein sollte, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt hinsichtlich der Preiselastizität typischer Kunden in diesem Bereich skeptisch./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 623,1EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 520

Kursziel alt: 520

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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