🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ROUNDUP/Kamikaze-Drohnen für Bundeswehr

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lieferung soll bald starten

    Für Sie zusammengefasst
    • Stark Defence startet bald Drohnenlieferung
    • Stark erhält Rahmenvertrag über 2,9 Milliarden Euro
    • KI steuert mehrere Drohnen, der Mensch behält Kontrolle
    ROUNDUP/Kamikaze-Drohnen für Bundeswehr - Lieferung soll bald starten
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    ESSEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Drohnenhersteller Stark Defence steht bei einer Bundeswehr-Großbestellung von Kampfdrohnen in den Startlöchern. "Wir planen, bald mit der ersten Auslieferung an die Bundeswehr zu beginnen", sagte der Senior Vice President des Berliner Unternehmens, Josef Kranawetvogl, der dpa bei der Essener Rüstungsmesse Euro Defence Expo (Eudex).

    Es gehe um eine Charge im Wert von 275 Millionen Euro, die Stückzahl nannte er nicht. Insgesamt bekam Stark Defence einen Rahmenvertrag über 2,9 Milliarden Euro, für eine Milliarde davon hat der Bundestag bereits grünes Licht gegeben. Die Konkurrenten Helsing und Rheinmetall bekamen ebenfalls milliardenschwere Verträge.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall!
    Long
    934,43€
    Basispreis
    9,24
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.084,82€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Es geht um "Loitering Munition", auf deutsch herumlungernde Munition. Solche Fluggeräte werden auch Kamikaze-Drohnen genannt.

    Die an die Bundeswehr verkaufte Drohne von Stark kann Herstellerangaben zufolge bis zu 75 Minuten in der Luft sein und bis zu 130 Kilometer weit fliegen - spätestens dann soll sie sich auf den Feind stürzen und explodieren. Ist bis dahin kein feindliches Objekt erkannt, soll die Drohne abstürzen und explodieren, wo niemand ist. Das Drohnen-Modell Virtus ist bis zu 33 Kilo schwer, mit kleinen Propellern an den vier Flügeln hebt es ab und fliegt weg.

    Stark Defence wurde 2024 als Start-up gegründet, die Firma hat 750 Beschäftigte. Die Zentrale ist in Berlin, in Großbritannien, Schweden und Griechenland sind Produktionsstandorte. Die Virtus-Drohne ist auch in der Ukraine im Einsatz, im Raum Kiew hat Stark zwei weitere Werke - wo genau, ist geheim. Neben der Ukraine und Deutschland sind weitere europäische Staaten Kunden. Angaben zum Umsatz und Gewinn oder Verlust macht die Firma nicht.

    Angriff mit Künstlicher Intelligenz

    Stark-Manager Kranawetvogl sieht Drohnen als Ergänzung und nicht als Ersatz für schweres Gerät, also Panzer und Artillerie. Die unbemannten Flugobjekte könnten zudem helfen, damit die westlichen Armeen ihren akuten Personalmangel lindern können. "Ein Operator kann mit softwareunterstützten KI-Mechanismen mehrere Drohnen steuern." Der Mensch habe dabei weiterhin die Kontrolle.

    Die mit zwei Kameras ausgestattete Virtus-Kampfdrohne ist zudem mit Aufklärungsdrohnen verbunden, die ihnen das Ziel zuweisen können. Der Preis pro Virtus-Drohne liege bei unter 100.000 Euro, sagt Kranawetvogl. "Der Panzer, der damit ausgeschaltet werden kann, kostet mehrere Millionen Euro - der finanzielle Vorteil des Drohnen-Einsatzes ist groß."

    Nicht nur Drohnen werden im Ukraine-Krieg immer weiter entwickelt, sondern auch der Schutz von Panzern. Die russische Seite setzt dabei auch auf Käfige um ihre Panzer, um den Schaden durch heranfliegende Drohnen zu minimieren.

    Drohnen-Schwärme am Himmel

    Eine Anti-Panzer-Drohne wiederum enthält einen Gefechtskopf, der explodiert und dann bei enorm hohen Temperaturen einen Stachel als flüssigen Kupferstrahl durch Panzerstahl hindurchstößt und drinnen zerbirst. Wird dieser Strahl wegen des Käfig-Schutzes zu früh ausgelöst, kann er nicht mehr wie geplant durch den Panzerstahl hindurchkommen.

    Der frühere Bundeswehr-Offizier Kranawetvogl sagt, dass das zwar passieren könne, allerdings finde man Mittel und Wege, die Schwachstelle von Käfigen zu finden und dann eben doch den Panzer zu erreichen. "Und selbst wenn das nicht gelingt: Drohnen sind normalerweise als Schwärme unterwegs, also zwei, drei oder vier Drohnen zusammen - hat eine von ihnen den Käfig zerstört, kann sich die zweite auf den Panzer stürzen."

    Die erste Drohnen-Charge geht Kranwetvogl zufolge nach Litauen an die dort stationierte deutsche Brigade. Man sei im engen Austausch mit der Bundeswehr. "Im November haben wir in Litauen eine Nato-Übung, da werden unsere Systeme im Einsatz sein." Bei Übungen haben die Drohnen keinen Sprengstoff an Bord und können dank der Propeller wieder landen.

    Deutsch-ukrainische Drohnenfirma setzt auf KI-Upgrade

    Unterdessen verkündete die deutsch-ukrainische Drohnenfirma United Unmanned Systems (UUS) eine Partnerschaft mit einem estnisch-ukrainischen KI-Spezialisten namens DOD Solution. UUS möchte Drohnen bauen, die mit Software von DOD automatisch Ziele erfassen und andere Funktionen ausführen können. So soll eine Drohne künftig am Boden aktiviert werden und in die Luft aufsteigen, wenn sich ein feindliches Fahrzeug nähert - sie muss also nicht mehr in der Luft schweben, sondern kann am Boden gewissermaßen bis zum Einsatz schlummern.

    DOD hat der Ukraine nach eigenen Angaben bereits mehr als 10.000 Drohnen geliefert, produziert wird in der Ukraine. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 70 Beschäftigte. Im Raum Hannover hat sie ein Büro, die allermeisten Beschäftigte sind in der Ukraine.

    UUS stellt drei verschiedene Drohnentypen her: Zum einen Abfangjäger, die andere Drohnen angreifen, außerdem Drohnen, die Bomben abwerfen und dann zurückfliegen, sowie Kamikaze-Drohnen, die sich auf einen Bodenziel stürzen und dann explodieren./wdw/DP/men

    Rheinmetall

    +2,54 %
    -3,11 %
    -13,73 %
    -15,40 %
    -48,30 %
    +297,69 %
    +1.127,31 %
    +1.446,40 %
    +43.939,71 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 1.021 auf Tradegate (23. September 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.683,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +32,30 %/+86,20 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen Arminius-Großauftrag, dessen Volumen bis 40 Mrd. Euro reichen könnte, aber zwischen Rheinmetall und KNDS aufzuteilen wäre; erwartet wird eine Beauftragung bis Jahresende. Weitere Impulse werden vom italienischen iMBT-Auftrag und Servicegeschäft gesehen. Technisch belastet der Fall unter 1.000 Euro; 983 gilt als wichtige Marke, teils werden 800–600 Euro genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Kamikaze-Drohnen für Bundeswehr Lieferung soll bald starten Der Drohnenhersteller Stark Defence steht bei einer Bundeswehr-Großbestellung von Kampfdrohnen in den Startlöchern. "Wir planen, bald mit der ersten Auslieferung an die Bundeswehr zu beginnen", sagte der Senior Vice President des Berliner …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     