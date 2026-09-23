Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.286,84USD pro Feinunze und notiert damit -1,62 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,60USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,69 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 102,53USD und verzeichnet ein Plus von +3,96 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,43USD und verzeichnet ein Plus von +2,83 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.269,50 USD -2,04 % Platin 1.756,50 USD -3,78 % Kupfer London Rolling 14.611,46 USD -1,01 % Aluminium 3.231,39 USD -0,41 % Erdgas 3,157 USD +4,80 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +4,80 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 23.09.26, 17:29 Uhr.