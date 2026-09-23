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    Österreich

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    Regierung will Spritpreis um 12 Cent senken

    Für Sie zusammengefasst
    • Österreich senkt Spritpreise um 12 Cent je Liter
    • Mineralölsteuer und Konzernmargen werden gesenkt
    • Deutschland plant bis zu 17 Cent Entlastung
    Österreich - Regierung will Spritpreis um 12 Cent senken
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIEN (dpa-AFX) - In Österreich sollen Spritpreise im Oktober und November durch Maßnahmen der Regierung um 12 Cent pro Liter sinken. Die Mineralölsteuer werde um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt, teilte die Regierung mit. Die Gewinnmarge der Mineralölkonzerne werde um 3,5 Cent pro Liter reduziert. Das verringere auch die Mehrwertsteuer. Daraus ergebe sich eine Gesamtentlastung von mehr als 12 Cent, hieß es.

    Der Kampf gegen die Inflation sei für die Regierung eine der obersten Prioritäten, begründete das Bundeskanzleramt diese Maßnahme. "Die Politik der Bundesregierung soll dazu beitragen, dass die Menschen in Österreich zukunftsfroh sein können", sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in einer Mitteilung. Eine Spritpreisbremse war bereits im April eingeführt worden. Der Preis-Abschlag betrug zuletzt jedoch nur mehr wenige Cent, nun wird er wieder erhöht.

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    In Deutschland soll vom 1. Oktober bis 31. Dezember die Energiesteuer auf Diesel und Benzin um rund 14 Cent pro Liter gesenkt werden. Die Mehrwertsteuer eingerechnet ergibt sich laut Regierung an der Zapfsäule eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter.

    Seit Beginn des Iran-Krieges sind die Spritpreise in Österreich um über 50 Cent gestiegen. Einen ähnlich starken Anstieg der Spritpreise gab es zuletzt Anfang 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine./mrd/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 6,484 auf Tradegate (23. September 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5294. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,63GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -15,70 %/+9.533,91 % bedeutet.





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