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    Der Börsen-Tag

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    Rote Kurse weltweit: DAX & Wall Street schwächeln – Techs halten besser

    Weltweit rutschen die Leitindizes ins Minus, doch in der zweiten Reihe und bei Tech-Werten zeigen sich teils erstaunliche Ausreißer nach oben – von Rheinmetall bis Secunet.

    Der Börsen-Tag - Rote Kurse weltweit: DAX & Wall Street schwächeln – Techs halten besser
    Foto: Scout24 SE

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten dominieren heute weltweit rote Vorzeichen. Sowohl die deutschen als auch die US-amerikanischen Leitindizes notieren im Minus, wobei vor allem die Nebenwerte hierzulande unter Druck stehen. Der DAX fällt aktuell um 1,17 Prozent auf 25.391,87 Punkte und liegt damit im Rahmen der allgemeinen Marktschwäche. Deutlich kräftiger trifft es den MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte gibt 1,42 Prozent nach auf 31.201,27 Punkte und ist damit heute der schwächste der großen deutschen Indizes. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, verliert 0,78 Prozent auf 18.362,09 Punkte und hält sich damit vergleichsweise besser. Technologiewerte zeigen sich etwas robuster: Der TecDAX notiert 0,63 Prozent im Minus bei 4.011,99 Punkten und weist damit den geringsten Rückgang unter den deutschen Auswahlindizes auf. Auch die US-Börsen tendieren schwächer. Der US 30, der die Entwicklung der 30 größten amerikanischen Standardwerte abbildet, liegt 0,65 Prozent im Minus bei 51.565,13 Punkten. Der breiter gefasste US 500 verliert 0,62 Prozent auf 7.717,22 Punkte. Damit fallen die Abschläge an der Wall Street derzeit etwas moderater aus als im deutschen Markt, insbesondere im Vergleich zum MDAX. Insgesamt zeigt sich ein einheitliches Bild: Sowohl in Deutschland als auch in den USA dominieren Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung – mit etwas geringerer Schwäche bei Technologie- und Standardwerten als bei einigen Nebenwerten.

    DAX: Rheinmetall an der Spitze, Scout24 Schlusslicht

    Im DAX führte Rheinmetall mit einem Plus von 2,73 Prozent die Gewinnerliste an. Dahinter folgten Fresenius mit 1,56 Prozent und SAP mit 1,25 Prozent. Auf der Verliererseite standen deutlich stärkere Bewegungen: Mercedes-Benz Group büßte 3,57 Prozent ein, Allianz verlor 4,20 Prozent. Den schwächsten Wert stellte Scout24 mit einem Minus von 5,02 Prozent. Damit lag zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert eine Differenz von 7,75 Prozentpunkten.

    MDAX: HENSOLDT gewinnt, Deutz verliert

    HENSOLDT war im MDAX mit einem Kursanstieg von 2,67 Prozent der stärkste Wert. Wacker Chemie legte 2,50 Prozent zu, TKMS gewann 2,14 Prozent. Dem standen Verluste bei KRONES von 3,58 Prozent und bei Porsche Holding SE von 3,88 Prozent gegenüber. Deutz verzeichnete mit minus 4,15 Prozent den größten Rückgang. Die Spanne zwischen Top- und Flopwert betrug 6,82 Prozentpunkte.

    SDAX: Secunet setzt sich deutlich ab

    Im SDAX dominierte Secunet Security Networks mit einem Plus von 15,35 Prozent das Tagesgeschehen. LPKF Laser & Electronics folgte mit einem Anstieg von 10,76 Prozent, während Draegerwerk 3,33 Prozent zulegte. Auf der Gegenseite verloren Redcare Pharmacy 5,63 Prozent und HYPOPORT 6,19 Prozent. KWS SAAT fiel mit minus 8,80 Prozent am stärksten. Zwischen Secunet und KWS SAAT lag damit eine außergewöhnlich große Differenz von 24,15 Prozentpunkten.

    TecDAX: Draegerwerk führt Gewinnerliste an

    Draegerwerk war auch im TecDAX mit 3,33 Prozent unter den stärksten Werten und belegte den ersten Platz. Carl Zeiss Meditec stieg um 3,17 Prozent, OHB um 3,04 Prozent. Die schwächeren Titel kamen aus dem Halbleiter- und Solarsektor: Elmos Semiconductor verlor 3,22 Prozent, SILTRONIC AG 3,40 Prozent und SMA Solar Technology 3,41 Prozent. Der Abstand zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht belief sich auf 6,74 Prozentpunkte.

    US 30: Boeing vorne, die ausgewiesenen Flopwerte ebenfalls im Plus

    Im US 30 lag Boeing mit einem Kursgewinn von 2,30 Prozent vorn. Salesforce folgte mit 2,26 Prozent, IBM gewann 2,25 Prozent. Auffällig ist, dass auch die als Flopwerte ausgewiesenen Titel positive Veränderungen zeigten: Salesforce und IBM lagen ebenfalls mit 2,26 beziehungsweise 2,25 Prozent im Plus. Chevron Corporation verzeichnete einen Anstieg von 2,15 Prozent. Der Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten der genannten Werte betrug lediglich 0,15 Prozentpunkte.

    US 500: APA Corporation stärkster Wert

    Im US 500 setzte sich APA Corporation mit einem Plus von 4,37 Prozent an die Spitze. CrowdStrike Holdings Registered (A) legte 4,06 Prozent zu, Devon Energy gewann 3,82 Prozent. Auch die ausgewiesenen Flopwerte bewegten sich im positiven Bereich: ON Semiconductor stieg um 0,80 Prozent, Dell Technologies Registered (C) und Arch Capital Group jeweils um 0,79 Prozent. Zwischen APA Corporation und den beiden schwächsten genannten Werten lagen 3,58 Prozentpunkte.



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